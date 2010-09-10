Аюрведические туры в Индию

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Аюрведические туры в Индию

Сообщение vorog58 » Сегодня, 14:31

Аюрведические туры в Индию от туроператора Kerala Dream Mart https://ayurvedakerala.ru Адрес: Mundamveli, Kochi - 682507, Kerala, India Моб: +918129945438/ Светлана E-mail: saakyan.svetlana@keraladreammart.in
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