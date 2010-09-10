Самые проходимые ставки в хоккее по вашему мнению?

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Самые проходимые ставки в хоккее по вашему мнению?

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:11

Осваиваю хоккейное направление, но пока похвастаться не чем(Вот решила разобраться с наиболее прогнозируемыми ставками, интересует ваше мнение. Привожу список наиболее популярных, предлагаю выбирать по 2-3 варианта из списка самых проходимых на ваше усмотрение:

- Стандартные 1 х 2

- Двухисходки 1Х, Х2 и 12

- Ставки на точный счет
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Самые проходимые ставки в хоккее по вашему мнению?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:16

Последнее время все в хоккей подались. А что с футболом у нас произошло? Вроде ж играют, правда, дальше групповых Лиги Европы очень редко какая птица долетает))

По-моему вопрос не совсем корректен. Самые проходимые ставки в хоккее это ставки в лайве – источник не википедия, но с этим не поспоришь! Вы бы конкретизировали, речь идет о лайве или перед матчем будем ставить.

В лайве я отдаю предпочтение тоталам и ставке на следующий гол, перед началом матча думаю те же тоталы и фора.
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