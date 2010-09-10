Самые проходимые ставки в хоккее по вашему мнению?
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Самые проходимые ставки в хоккее по вашему мнению?
Осваиваю хоккейное направление, но пока похвастаться не чем(Вот решила разобраться с наиболее прогнозируемыми ставками, интересует ваше мнение. Привожу список наиболее популярных, предлагаю выбирать по 2-3 варианта из списка самых проходимых на ваше усмотрение:
- Стандартные 1 х 2
- Двухисходки 1Х, Х2 и 12
- Ставки на точный счет
- Стандартные 1 х 2
- Двухисходки 1Х, Х2 и 12
- Ставки на точный счет
Re: Самые проходимые ставки в хоккее по вашему мнению?
Последнее время все в хоккей подались. А что с футболом у нас произошло? Вроде ж играют, правда, дальше групповых Лиги Европы очень редко какая птица долетает))
По-моему вопрос не совсем корректен. Самые проходимые ставки в хоккее это ставки в лайве – источник не википедия, но с этим не поспоришь! Вы бы конкретизировали, речь идет о лайве или перед матчем будем ставить.
В лайве я отдаю предпочтение тоталам и ставке на следующий гол, перед началом матча думаю те же тоталы и фора.
По-моему вопрос не совсем корректен. Самые проходимые ставки в хоккее это ставки в лайве – источник не википедия, но с этим не поспоришь! Вы бы конкретизировали, речь идет о лайве или перед матчем будем ставить.
В лайве я отдаю предпочтение тоталам и ставке на следующий гол, перед началом матча думаю те же тоталы и фора.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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