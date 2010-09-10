Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:11

Осваиваю хоккейное направление, но пока похвастаться не чем(Вот решила разобраться с наиболее прогнозируемыми ставками, интересует ваше мнение. Привожу список наиболее популярных, предлагаю выбирать по 2-3 варианта из списка самых проходимых на ваше усмотрение:



- Стандартные 1 х 2



- Двухисходки 1Х, Х2 и 12



- Ставки на точный счет