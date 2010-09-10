Приложение RZN.info для iPhone

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Приложение RZN.info для iPhone

Сообщение admin » 06 мар 2019, 15:14

RZN.info опубликовал в AppStore свое мобильное приложение:
https://itunes.apple.com/ru/app//id1090698545?mt=8

Пишите свои отзывы и предложения!
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Приложение RZN.info для iPhone

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:46

Я смогу ли я установить это приложение на своем планшете , у меня Андроид стоит. И еще хочу задать вопрос. А кто-нибудь пользуется Кометой браузером- https://browserinfo.ru/kometa-browser/. И стоит ли его устанавливать на планшет?
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