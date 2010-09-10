Заказ лекарств в аптеках "Надежда - Фарм"

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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apteka-nf
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 14:55

Заказ лекарств в аптеках "Надежда - Фарм"

Сообщение apteka-nf » 08 мар 2019, 22:55

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Заказ лекарств в аптеках "Надежда - Фарм"

Сообщение Venik » Вчера, 18:45

Это круто надо признать. Но в одной аптеке все покупать не всегда выгодно. Вот смотрите не примере омепразола, как его цена варьируется в разных аптеках https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... omeprazol/ А что говорить уж о очень дорогих лекарствах? Там разница бывает очень существенной. Кстати аптечный агрегатор Ютека классный помощник поисках лекарства. Там и инструкции есть.
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