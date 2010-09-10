Блокировка

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Блокировка

Сообщение Хойя » 09 мар 2019, 18:48

Здравствуйте. Хотела посоветоваться по такому вопросу. Дело в том, что я недавно начала делать ставки на спорт. Выбрала для себя БК Мелбет. Но сегодня захожу - а их сайт заблокирован. Как это так? Что случилось и что теперь делать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Блокировка

Сообщение Raduznaya » 09 мар 2019, 19:01

Я так понимаю, что это Роскомнадзор виноват. Он же постоянно сайты блокирует. Только в случае с букмекерами я не очень понимаю эту ситуацию. Ведь их офисы то в городах никто не закрывает. Чем сайты провинились? Но эту проблему, кстати, можно решить. Букмекеры обычно в этом случае создают точную копию своего сайта - зеркало - и продолжают работать. Так что ищите зеркало Мелбет: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-melbet
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Блокировка

Сообщение Пантерка » 09 мар 2019, 19:08

А может это звоночек, что не стоит связываться с букмекерами? Очень уж я таким вещим не доверяю. Мне кажется, что букмекеры, что казино - смысл один - как бы у людей деньги отобрать..
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Блокировка

Сообщение Holly » 09 мар 2019, 19:16

Да ну зря вы так. Ничего страшного в этом нет. Просто надо с умом подходить к вопросу. Никогда нельзя ставить больше, чем готовы потерять без ущерба для своего бюджета. В общем, это должны быть свободные деньги, от которых ничего не зависит.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Блокировка

Сообщение Lionel » Сегодня, 19:31

Отличный совет. Надо делать просто не лставки.но часто.
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