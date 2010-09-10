Блокировка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Блокировка
Здравствуйте. Хотела посоветоваться по такому вопросу. Дело в том, что я недавно начала делать ставки на спорт. Выбрала для себя БК Мелбет. Но сегодня захожу - а их сайт заблокирован. Как это так? Что случилось и что теперь делать?
Re: Блокировка
Я так понимаю, что это Роскомнадзор виноват. Он же постоянно сайты блокирует. Только в случае с букмекерами я не очень понимаю эту ситуацию. Ведь их офисы то в городах никто не закрывает. Чем сайты провинились? Но эту проблему, кстати, можно решить. Букмекеры обычно в этом случае создают точную копию своего сайта - зеркало - и продолжают работать. Так что ищите зеркало Мелбет: http://bookmakersbet.ru/zerkalo-melbet
Re: Блокировка
А может это звоночек, что не стоит связываться с букмекерами? Очень уж я таким вещим не доверяю. Мне кажется, что букмекеры, что казино - смысл один - как бы у людей деньги отобрать..
Re: Блокировка
Да ну зря вы так. Ничего страшного в этом нет. Просто надо с умом подходить к вопросу. Никогда нельзя ставить больше, чем готовы потерять без ущерба для своего бюджета. В общем, это должны быть свободные деньги, от которых ничего не зависит.
Re: Блокировка
Отличный совет. Надо делать просто не лставки.но часто.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей