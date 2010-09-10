Сообщение Holly » 09 мар 2019, 19:16

Да ну зря вы так. Ничего страшного в этом нет. Просто надо с умом подходить к вопросу. Никогда нельзя ставить больше, чем готовы потерять без ущерба для своего бюджета. В общем, это должны быть свободные деньги, от которых ничего не зависит.