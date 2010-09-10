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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 11 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Кредит под залог Цитата Сообщение Мастер. » Вчера, 12:51 Приветствую, вас. Хочу закончить ремонт в квартире, но сумма пока кажется мне неподъёмной, потому что нужно ещё заказывать новую мебель, а мне это совсем не по карману. Просматривала условия кредитования, которые предлагают разные банки,и перешла по ссылке https://www.sfgroup.ru/uslugi/kredity-p ... izhimosti/ в раздел с кредитом, который выдаётся под залог недвижимости. Как вы считаете, стоит ли вести сотрудничество с незнакомым банком или лучше будет заранее почитать отзывы о его работе в интернете? Буду вам очень признательна за любые комментарии и высказанные мнения, потому что для меня это очень важно. Вернуться к началу

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