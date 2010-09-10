Кредит под залог
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кредит под залог
Приветствую, вас. Хочу закончить ремонт в квартире, но сумма пока кажется мне неподъёмной, потому что нужно ещё заказывать новую мебель, а мне это совсем не по карману. Просматривала условия кредитования, которые предлагают разные банки,и перешла по ссылке https://www.sfgroup.ru/uslugi/kredity-p ... izhimosti/ в раздел с кредитом, который выдаётся под залог недвижимости. Как вы считаете, стоит ли вести сотрудничество с незнакомым банком или лучше будет заранее почитать отзывы о его работе в интернете? Буду вам очень признательна за любые комментарии и высказанные мнения, потому что для меня это очень важно.
Re: Кредит под залог
Так можно и квартиру потерять
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей