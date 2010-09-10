Аккумулятор для LADA Vesta
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Аккумулятор для LADA Vesta
Необходимо уже менять аккумулятор в lada Vesta , заинтересовали линейка аккумуляторов titan, но какой из них https://akbmoscow.ru/catalog/avtomobiln ... ory_titan/ пойдет наилучшим образом к этой машине? Просто хочу услышать мнение тех кто уже его использовал именно в этой марке машин. Вполне допускаю, что идеальное решение может быть покупка аккумулятора другой марки.
Re: Аккумулятор для LADA Vesta
Для российских автомобилей идеально пойдет из этой линейки пожалуй марки Standart. А вот какой конкретно уже смотрите через автоматический подбор аккамуляторов на том сайте.
Re: Аккумулятор для LADA Vesta
Хорошие аккумуляторы, я правда беру обычно Asia, они специально разработаны для азиатских автомобилей, у меня как раз Kia. И цена у них нормальная. Так что берите. Для лады самое то.
Re: Аккумулятор для LADA Vesta
А я предпочитаю покупать зарубежные аналоги. Не знаю почему, может просто предубеждение, может из-за того что как то само собой так вышло что всегда были у меня аккумуляторы иностранного производства.
Re: Аккумулятор для LADA Vesta
Стандарт
Re: Аккумулятор для LADA Vesta
Посмотрите свой аккумулятор в интернет-магазине автозапчастей Автошка. Я там могу купить даже оригинальные запчасти на NISSAN https://avtoshka.com.ua/car558-nissan/ . Думаю что на Ладу однозначно там будет все что нужно. Если что уточните у консультантов.
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