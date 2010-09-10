Аккумулятор для LADA Vesta

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Аккумулятор для LADA Vesta

Сообщение Lionel » 11 мар 2019, 19:12

Необходимо уже менять аккумулятор в lada Vesta , заинтересовали линейка аккумуляторов titan, но какой из них https://akbmoscow.ru/catalog/avtomobiln ... ory_titan/ пойдет наилучшим образом к этой машине? Просто хочу услышать мнение тех кто уже его использовал именно в этой марке машин. Вполне допускаю, что идеальное решение может быть покупка аккумулятора другой марки.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Аккумулятор для LADA Vesta

Сообщение Níell » 11 мар 2019, 20:14

Для российских автомобилей идеально пойдет из этой линейки пожалуй марки Standart. А вот какой конкретно уже смотрите через автоматический подбор аккамуляторов на том сайте.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Аккумулятор для LADA Vesta

Сообщение Venik » 11 мар 2019, 20:32

Хорошие аккумуляторы, я правда беру обычно Asia, они специально разработаны для азиатских автомобилей, у меня как раз Kia. И цена у них нормальная. Так что берите. Для лады самое то.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Аккумулятор для LADA Vesta

Сообщение Sotas » 11 мар 2019, 21:05

А я предпочитаю покупать зарубежные аналоги. Не знаю почему, может просто предубеждение, может из-за того что как то само собой так вышло что всегда были у меня аккумуляторы иностранного производства.
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RosKoToR
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 15:08

Re: Аккумулятор для LADA Vesta

Сообщение RosKoToR » 14 июн 2019, 15:36

Стандарт
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Аккумулятор для LADA Vesta

Сообщение Изаура » 27 июн 2021, 19:11

Посмотрите свой аккумулятор в интернет-магазине автозапчастей Автошка. Я там могу купить даже оригинальные запчасти на NISSAN https://avtoshka.com.ua/car558-nissan/ . Думаю что на Ладу однозначно там будет все что нужно. Если что уточните у консультантов.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Аккумулятор для LADA Vesta

Сообщение Anthonn » Сегодня, 16:03

Попробуйте зайти на сайт и отыскать необходимый аккумулятор по маке авто https://zapka.com.ua/ Я в этом интернет-магазине уже давно покупаю запчасти. Очень быстрый поиск, если вдруг не найдете, то можно совершенно бесплатно проконсультироваться с менеджером магазина. Радует магазин быстрой доставкой и лояльными ценами, все автозапчасти, которые я покупал оригинального качества, никаких нареканий в эксплуатации не замечено.
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