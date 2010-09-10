Поздравление

Обсуждение отношений между людьми.
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Поздравление

Сообщение Хойя » Сегодня, 20:46

Привет всем! Хочу посоветоваться. Дело в том, что у муж послезавтра день рождения, а он сейчас в командировке в Воронеже. Я позвоню, конечно, поздравлю, но это так грустно... Хочется что-то оригинальное придумать - а чем можно на расстоянии человека порадовать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Поздравление

Сообщение Raduznaya » 14 минут назад

Закажите какой-нибудь подарок с доставкой. Вот у меня так получилось, что на юбилей свадьбы мужу пришлось уехать, так он огромный букет роз мне с доставкой заказал. Ну а так что еще придумать можно? А, ну можно еще слайд-шоу из фото сделать: https://1romantic.com/slideshow/ Очень романтично получается))
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