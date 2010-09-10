Сообщение Хойя » Сегодня, 20:46

Привет всем! Хочу посоветоваться. Дело в том, что у муж послезавтра день рождения, а он сейчас в командировке в Воронеже. Я позвоню, конечно, поздравлю, но это так грустно... Хочется что-то оригинальное придумать - а чем можно на расстоянии человека порадовать?