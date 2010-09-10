Поздравление
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Поздравление
Привет всем! Хочу посоветоваться. Дело в том, что у муж послезавтра день рождения, а он сейчас в командировке в Воронеже. Я позвоню, конечно, поздравлю, но это так грустно... Хочется что-то оригинальное придумать - а чем можно на расстоянии человека порадовать?
Re: Поздравление
Закажите какой-нибудь подарок с доставкой. Вот у меня так получилось, что на юбилей свадьбы мужу пришлось уехать, так он огромный букет роз мне с доставкой заказал. Ну а так что еще придумать можно? А, ну можно еще слайд-шоу из фото сделать: https://1romantic.com/slideshow/ Очень романтично получается))
Re: Поздравление
А я уже довольно давно дни рождения разлюбила. Так что совсем бы не расстроилась, если бы осталась без поздравлений, букетов, сюрпризов.. Вот детей да - разуюсь и поздравляю, а свои лишние года праздновать не хочется
Re: Поздравление
Да тут же дело совсем не в этом. Никто не заставляет праздновать тот факт, что мы становимся старее. Совсем нет. Просто это знак внимания и любви от второй половинки - разве это не прекрасно?
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