Raduznaya писал(а): Закажите какой-нибудь подарок с доставкой. Вот у меня так получилось, что на юбилей свадьбы мужу пришлось уехать, так он огромный букет роз мне с доставкой заказал. Ну а так что еще придумать можно? А, ну можно еще слайд-шоу из фото сделать: Очень романтично получается))