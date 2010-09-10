Поздравление

Обсуждение отношений между людьми.
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Поздравление

Сообщение Хойя » 11 мар 2019, 20:46

Привет всем! Хочу посоветоваться. Дело в том, что у муж послезавтра день рождения, а он сейчас в командировке в Воронеже. Я позвоню, конечно, поздравлю, но это так грустно... Хочется что-то оригинальное придумать - а чем можно на расстоянии человека порадовать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Поздравление

Сообщение Raduznaya » 11 мар 2019, 21:59

Закажите какой-нибудь подарок с доставкой. Вот у меня так получилось, что на юбилей свадьбы мужу пришлось уехать, так он огромный букет роз мне с доставкой заказал. Ну а так что еще придумать можно? А, ну можно еще слайд-шоу из фото сделать: https://1romantic.com/slideshow/ Очень романтично получается))
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Поздравление

Сообщение Пантерка » 11 мар 2019, 22:29

А я уже довольно давно дни рождения разлюбила. Так что совсем бы не расстроилась, если бы осталась без поздравлений, букетов, сюрпризов.. Вот детей да - разуюсь и поздравляю, а свои лишние года праздновать не хочется
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Поздравление

Сообщение Holly » 11 мар 2019, 22:47

Да тут же дело совсем не в этом. Никто не заставляет праздновать тот факт, что мы становимся старее. Совсем нет. Просто это знак внимания и любви от второй половинки - разве это не прекрасно?
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gtaa
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 09:34

Re: Поздравление

Сообщение gtaa » Сегодня, 19:30

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