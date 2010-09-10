Чем обрабатывать газон?

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Чем обрабатывать газон?

Сообщение Sotas » 5 минут назад

Скоро весна и в маем наверное уже можно будет разбить газон перед домом. Давняя моя мечта. Уже и семена купил и удобрение, но вроде еще нужно средство для борьбы с сорняками. Кто каким пользуется для таких целей?
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