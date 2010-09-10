Чем обрабатывать газон?

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Чем обрабатывать газон?

Сообщение Sotas » Вчера, 22:08

Скоро весна и в маем наверное уже можно будет разбить газон перед домом. Давняя моя мечта. Уже и семена купил и удобрение, но вроде еще нужно средство для борьбы с сорняками. Кто каким пользуется для таких целей?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Чем обрабатывать газон?

Сообщение Lionel » Вчера, 22:34

Думаю вам пригодится гербицид лонтрел. Помогает против практически всех однолетних и многолетних сорняков. Я его использую на грядках. Ягодам он не вреден,как и человеку и животным. Еще он экономный и не дорогой. Купить можно я думаю во многих местах или тут к примеру http://xn--80afnye.xn--80adxhks/shop/ge ... ntrel-300d
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Чем обрабатывать газон?

Сообщение Níell » Вчера, 22:55

Я тоже такой гербицид брал и правда он на огороде очень хороши помощник. А уж в случае с газоном то тем боле. Тоже вот хочу сделать газон. только у нас же в стране не принято без забора жить. Чтобы газон смотрелся, надо забор сначала новый красивый поставить
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Чем обрабатывать газон?

Сообщение Venik » Вчера, 23:25

А вы наверное уже купили и газонокосилку? А за сколько и какую? Просто только этот вопрос меня и останавливает от того чтобы сделать и у себя газон. Да и забор конечно надо красивый. но я уже это сделал.
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