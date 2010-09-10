Сообщение Venik » Вчера, 23:25

А вы наверное уже купили и газонокосилку? А за сколько и какую? Просто только этот вопрос меня и останавливает от того чтобы сделать и у себя газон. Да и забор конечно надо красивый. но я уже это сделал.