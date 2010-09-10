Принтер этикеток, штрих-кодов.
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Принтер этикеток, штрих-кодов.
Ребята, нам для работы нужен хороший принтер штрих-кодов, этикеток, может кто-то из Вас в теме, посоветуйте, какой лучше выбрать, буду очень признательна!
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