Принтер этикеток, штрих-кодов.
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Принтер этикеток, штрих-кодов.
Ребята, нам для работы нужен хороший принтер штрих-кодов, этикеток, может кто-то из Вас в теме, посоветуйте, какой лучше выбрать, буду очень признательна!
Re: Принтер этикеток, штрих-кодов.
Советую взять принтер штрих-кодов Зебра LP 2824, работаем с ним около года. Покупал его у ребят из компании Mobile Inform Group - https://m-infogroup.ru/oborudovanie/termoprintery/statsionarnye-printery/385-zebra-lp2824-tlp2824-plus. Не пришлось его обновлять и перепрограммировать. Обработка информации не занимает больше двух секунд, после нажатия уже готова наклейка. И очередь соответственно уменьшилась, теперь не так загружена система. Все что хочешь: этикетки чеки, любые квитанции мигом печатает. В магазине помогает колоссально. Он не тяжелый, распечатывает этикетки, которые потом руки не пачкают. Хороший аппарат!
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