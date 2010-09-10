Принтер этикеток, штрих-кодов.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Принтер этикеток, штрих-кодов.

Сообщение КсюшаЧ » 14 мар 2019, 05:12

Ребята, нам для работы нужен хороший принтер штрих-кодов, этикеток, может кто-то из Вас в теме, посоветуйте, какой лучше выбрать, буду очень признательна!
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AndresS
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58

Re: Принтер этикеток, штрих-кодов.

Сообщение AndresS » Сегодня, 18:12

Советую взять принтер штрих-кодов Зебра LP 2824, работаем с ним около года. Покупал его у ребят из компании Mobile Inform Group - https://m-infogroup.ru/oborudovanie/termoprintery/statsionarnye-printery/385-zebra-lp2824-tlp2824-plus. Не пришлось его обновлять и перепрограммировать. Обработка информации не занимает больше двух секунд, после нажатия уже готова наклейка. И очередь соответственно уменьшилась, теперь не так загружена система. Все что хочешь: этикетки чеки, любые квитанции мигом печатает. В магазине помогает колоссально. Он не тяжелый, распечатывает этикетки, которые потом руки не пачкают. Хороший аппарат!Изображение
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