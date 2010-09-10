Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 05:30

Ребята, подскажите пожалуйста, где можно купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные, вообщем разное по общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуре.
Буду всем благодарна, кто поможет в этом вопросе. Вот такое задание на работе дали, решила у Вас спросить.
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