Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.
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Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.
Ребята, подскажите пожалуйста, где можно купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные, вообщем разное по общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуре.
Буду всем благодарна, кто поможет в этом вопросе. Вот такое задание на работе дали, решила у Вас спросить.
Буду всем благодарна, кто поможет в этом вопросе. Вот такое задание на работе дали, решила у Вас спросить.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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