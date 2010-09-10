Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.
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Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.
Ребята, подскажите пожалуйста, где можно купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные, вообщем разное по общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуре.
Буду всем благодарна, кто поможет в этом вопросе. Вот такое задание на работе дали, решила у Вас спросить.
Буду всем благодарна, кто поможет в этом вопросе. Вот такое задание на работе дали, решила у Вас спросить.
Re: Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.
Если производственно задание, грех не Вам не помочь, святое дело !
Да, без этих устройств , ни один трубопровод не сможет работать. Конечно вопрос довольно специфический, думаю не все разбираются в этой теме, но я Вам подскажу, где купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные .
Смотрите, есть такая компания, называется ООО "Петроснаб", они уже несколько лет занимается поставками общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуры по все России. Вот их сайт https://petrosnab.net/ .
Там есть вся нужная для Вас информация!
Да, без этих устройств , ни один трубопровод не сможет работать. Конечно вопрос довольно специфический, думаю не все разбираются в этой теме, но я Вам подскажу, где купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные .
Смотрите, есть такая компания, называется ООО "Петроснаб", они уже несколько лет занимается поставками общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуры по все России. Вот их сайт https://petrosnab.net/ .
Там есть вся нужная для Вас информация!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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