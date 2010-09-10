Сообщение КсюшаЧ » 15 мар 2019, 05:30

Ребята, подскажите пожалуйста, где можно купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные, вообщем разное по общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуре.

Буду всем благодарна, кто поможет в этом вопросе. Вот такое задание на работе дали, решила у Вас спросить.