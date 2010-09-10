Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.

Сообщение КсюшаЧ » 15 мар 2019, 05:30

Ребята, подскажите пожалуйста, где можно купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные, вообщем разное по общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуре.
Буду всем благодарна, кто поможет в этом вопросе. Вот такое задание на работе дали, решила у Вас спросить.
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AndresS
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58

Re: Задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные.

Сообщение AndresS » Сегодня, 07:55

Если производственно задание, грех не Вам не помочь, святое дело !
Да, без этих устройств , ни один трубопровод не сможет работать. Конечно вопрос довольно специфический, думаю не все разбираются в этой теме, но я Вам подскажу, где купить задвижки, затворы, клапаны затворные, предохранительные .
Смотрите, есть такая компания, называется ООО "Петроснаб", они уже несколько лет занимается поставками общепромышленной и энергетической трубопроводной арматуры по все России. Вот их сайт https://petrosnab.net/ .
1097531286_w640_h640_img_2780_min.jpg
1097531286_w640_h640_img_2780_min.jpg (13.03 КБ) 54 просмотра
Там есть вся нужная для Вас информация!
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