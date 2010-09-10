"Фабрика Москва" отзывы
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"Фабрика Москва" отзывы
Добрый день. Подскажите сталкивался ли кто с магазином "Фабрика Москва" есть в "НИТИ" и в ТЦ "Премьер". Понравились там кровати. Отзывов в интернете крайне мало.
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