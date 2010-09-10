Обои для рабочего стола .
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED
1 сообщение • Страница 1 из 1
Обои для рабочего стола .
Привет. Ищете оригинальные яркие, красочные и оригинальные картинки на экран вашего компа, ноутбука , планшета или мобильного устройства. Тогда вам сюда: https://desktopfon.ru/. Здесь представлены множество обоев на рабочий стол самых разных стилей и тематик. Которые можно скачать и установить бесплатно.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей