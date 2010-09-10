Обои для рабочего стола .

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED

Ответить
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Обои для рабочего стола .

Сообщение inna8585v » Сегодня, 16:38

Привет. Ищете оригинальные яркие, красочные и оригинальные картинки на экран вашего компа, ноутбука , планшета или мобильного устройства. Тогда вам сюда: https://desktopfon.ru/. Здесь представлены множество обоев на рабочий стол самых разных стилей и тематик. Которые можно скачать и установить бесплатно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей