Как заработать

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Как заработать

Сообщение Хойя » Сегодня, 16:39

Всем привет. Уже давно ищу заработок в сети. Много что попробовала - и буксы, и биржи заданий, даже статьи писала. Заработать на всем этом можно, но суммы очень маленькие. Вот и подумала - а почему бы не попробовать ставки на спорт? Я же все равно ЧМ по биатлону смотрю с большим интересом. Но я в этом не разбираюсь. Даже не знаю как правильно БК выбирать. Вот что, например, можете сказать про 1хбет: http://bookmakersbet.ru/1xbet ?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Как заработать

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:45

Мне кажется, что с интересом смотреть соревнования и рисковать при этом своими деньгами - это все-таки разные вещи. Или вам адреналина в жизни не хватает? Ну если так, то понятно))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Как заработать

Сообщение Пантерка » Сегодня, 16:49

Я не думаю, что тотализатор можно расценивать как способ заработка. Все-таки это игра и не более того. Сегодня вы выиграли, а завтра проиграли
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Как заработать

Сообщение Holly » Сегодня, 16:54

Не совсем согласна. Дело лишь в том, как вы сами будете воспринимать ставки. Одно дело - под бутылочку пивка закинуть сто рублей, другое - отнестись к этому серьезно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей