Хойя писал(а): Всем привет. Уже давно ищу заработок в сети. Много что попробовала - и буксы, и биржи заданий, даже статьи писала. Заработать на всем этом можно, но суммы очень маленькие. Вот и подумала - а почему бы не попробовать ставки на спорт? Я же все равно ЧМ по биатлону смотрю с большим интересом. Но я в этом не разбираюсь. Даже не знаю как правильно БК выбирать. Вот что, например, можете сказать про 1хбет?