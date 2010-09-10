Отель в Адлере

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Отель в Адлере

Сообщение Vita252 » Сегодня, 17:22

Привет. Через пару недель собираюсь в отпуск. Планирую поехать в Сочи, а именно в Адлер. Может кто подсказать отличный и не дорогой отель в Адлере? Хотелось бы провести время действительно приятно.
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