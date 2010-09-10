Отель в Адлере
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Отель в Адлере
Привет. Через пару недель собираюсь в отпуск. Планирую поехать в Сочи, а именно в Адлер. Может кто подсказать отличный и не дорогой отель в Адлере? Хотелось бы провести время действительно приятно.
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