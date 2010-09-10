Между нами, девочками

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Между нами, девочками

Сообщение Хойя » Сегодня, 17:36

Девочки, у меня тут небольшая проблемка со здоровьем возникла интимного характера. Врач выписал Метронидазол. Кто скажет - хороший препарат? Я просто не поняла - это антибиотик или нет? А то я их не очень жалую
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Между нами, девочками

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 17:47

Жаловать или не жаловать антибиотики - это сугубо ваше личное право. Но не забывайте, что врачу лучше знать чем лечить то, что с вами приключилось. Так что мой вам совет - оставьте предрассудки и пройдите полный курс лечения - потом сами себе спасибо скажете. Тем более, что эти таблетки вообще копейки стоят, а помогают очень хорошо. Да сами вон на ютеке можете цены посмотреть и отзывы об этом лекарстве почитать: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... onidazol-/
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