Сообщение Хойя » Сегодня, 17:36

Девочки, у меня тут небольшая проблемка со здоровьем возникла интимного характера. Врач выписал Метронидазол. Кто скажет - хороший препарат? Я просто не поняла - это антибиотик или нет? А то я их не очень жалую