Между нами, девочками
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Между нами, девочками
Девочки, у меня тут небольшая проблемка со здоровьем возникла интимного характера. Врач выписал Метронидазол. Кто скажет - хороший препарат? Я просто не поняла - это антибиотик или нет? А то я их не очень жалую
Re: Между нами, девочками
Жаловать или не жаловать антибиотики - это сугубо ваше личное право. Но не забывайте, что врачу лучше знать чем лечить то, что с вами приключилось. Так что мой вам совет - оставьте предрассудки и пройдите полный курс лечения - потом сами себе спасибо скажете. Тем более, что эти таблетки вообще копейки стоят, а помогают очень хорошо. Да сами вон на ютеке можете цены посмотреть и отзывы об этом лекарстве почитать: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... onidazol-/
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