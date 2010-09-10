Гастрит
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Гастрит
Привет всем! У меня такая проблема - гастрит замучил. Это, как я понимаю, вообще бич 21-го века. Образ жизни у всех такой, что все бегом-бегом, поесть толком некогда. там перекус, там бутерброд, а вечером пришел домой и наелся. Вот и результат - больной желудок. И как с этим бороться?
Re: Гастрит
Мой вам совет - не занимайтесь самолечением. К лечения гастрита нужно подходить комплексно и только врач может выписать курс, который поможет именно вам. Мне, например, Де-Нол выписывали. Не самое дешевое лекарство, но можно ведь на Ютеке посмотреть где подешевле можно найти: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... va/de-nol/ Там сразу и цену и наличие во всех аптеках города видно, даже забронировать можно, а забрать потом в любое удобное время. Но сперва сходите к врачу - может вам что-то другое пропишут
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