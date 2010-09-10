Сообщение Хойя » 19 мар 2019, 17:43

Привет всем! У меня такая проблема - гастрит замучил. Это, как я понимаю, вообще бич 21-го века. Образ жизни у всех такой, что все бегом-бегом, поесть толком некогда. там перекус, там бутерброд, а вечером пришел домой и наелся. Вот и результат - больной желудок. И как с этим бороться?