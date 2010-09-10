Гастрит

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Гастрит

Сообщение Хойя » 19 мар 2019, 17:43

Привет всем! У меня такая проблема - гастрит замучил. Это, как я понимаю, вообще бич 21-го века. Образ жизни у всех такой, что все бегом-бегом, поесть толком некогда. там перекус, там бутерброд, а вечером пришел домой и наелся. Вот и результат - больной желудок. И как с этим бороться?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Гастрит

Сообщение Raduznaya » 19 мар 2019, 17:57

Мой вам совет - не занимайтесь самолечением. К лечения гастрита нужно подходить комплексно и только врач может выписать курс, который поможет именно вам. Мне, например, Де-Нол выписывали. Не самое дешевое лекарство, но можно ведь на Ютеке посмотреть где подешевле можно найти: https://uteka.ru/lekarstvennye-sredstva ... va/de-nol/ Там сразу и цену и наличие во всех аптеках города видно, даже забронировать можно, а забрать потом в любое удобное время. Но сперва сходите к врачу - может вам что-то другое пропишут
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Гастрит

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 08:53

Хойя писал(а):Привет всем! У меня такая проблема - гастрит замучил. Это, как я понимаю, вообще бич 21-го века. Образ жизни у всех такой, что все бегом-бегом, поесть толком некогда. там перекус, там бутерброд, а вечером пришел домой и наелся. Вот и результат - больной желудок. И как с этим бороться?

Это точно , согласна , сейчас с нашей жизнью - гастрит это проблема у многих , но все лечиться ! Только конечно , это нужно делать не самой, а после обследования и под контролем врача , ведь его разновидностей много .
Еще совсем не давно , принято было считать, что причинами развития воспалительного процесса в слизистой желудка (гастрит) были неправильное питание, прием определенных лекарственных средств, злоупотребление алкогольными напитками и курение, стрессы. Но во второй половине прошлого века, а именно – в 1981 году, было доказано, что есть еще одна причина развития рассматриваемого заболевания – бактерии Helicobacter pillory. Именно этот факт совершил настоящую революцию в выборе методов лечения гастрита. Гастрит разделяется на две формы – острую и хроническую, каждой из них присущи и свои симптомы, и особенности течения, и методы лечения.
И вот Вам статья , тут узнаете принципы лечения этого заболевания - https://okeydoc.ru/kak-lechit-gastrit/.
И не забывайте про диету !
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