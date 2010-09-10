Образование

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Образование

Сообщение Хойя » Сегодня, 14:17

Здравствуйте. Хотела вот что обсудить. Мой сын в этом году заканчивает школу. Уже пора думать о его дальнейшей учебе. Очень бы хотелось дать ему образование с прицелом на то, чтобы он могу получить работу в странах ЕС. Что можете посоветовать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Для родителей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость