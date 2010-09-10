Образование
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Образование
Здравствуйте. Хотела вот что обсудить. Мой сын в этом году заканчивает школу. Уже пора думать о его дальнейшей учебе. Очень бы хотелось дать ему образование с прицелом на то, чтобы он могу получить работу в странах ЕС. Что можете посоветовать?
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