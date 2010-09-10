Образование
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Образование
Здравствуйте. Хотела вот что обсудить. Мой сын в этом году заканчивает школу. Уже пора думать о его дальнейшей учебе. Очень бы хотелось дать ему образование с прицелом на то, чтобы он могу получить работу в странах ЕС. Что можете посоветовать?
Re: Образование
На сколько я знаю, в Европе диплому российских вузов вообще не признают. Так что придется или переучиваться или в лучшем случае подтверждать диплом. В общем, на мой взгляд так - если хотите, чтобы он жил и работал в Европе, то и учиться надо там же. Можно, например, образование в Австрии получить: https://educationaustria.ru/ Все только от желания зависит, ну и от финансовых возможностей, конечно
Re: Образование
В Вене жизнь очень дорогая. Подруга в прошлом году туда в отпуск ездила. Говорит, очень красивый город, но от цен просто обалдела - дорого буквально все - проезд, продукты. А если там жить, то это еще и аренда квартиры, медицина.
Re: Образование
Не представляю как можно учиться в вузе на чужом языке. Просто для меня английский всю жизнь был огромной проблемой - что в школе, что в универе потом. Не даются мне языки от слова совсем..
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