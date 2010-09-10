Бордюрный камень

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Бордюрный камень

Сообщение Kirill23 » 21 мар 2019, 18:38

Всем привет. Подскажите, какие бывают бордюрные камни? Хочу купить, но в этом ничего не понимаю.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Бордюрный камень

Сообщение Antyan » Сегодня, 16:32

у консультанта в магазине не думали узнать?
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