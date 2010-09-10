Бордюрный камень
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Бордюрный камень
Всем привет. Подскажите, какие бывают бордюрные камни? Хочу купить, но в этом ничего не понимаю.
Re: Бордюрный камень
у консультанта в магазине не думали узнать?
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