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щукин Гость RZN.info Сообщения: 49 Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16 Проверка авто Цитата Сообщение щукин » 22 мар 2019, 20:56 Никогда не жалейте времени на поиск нужной информации, вот мой девиз. Поэтому когда я задумал купить не новое, но престижное авто по, казалось бы привлекательной цене, я обратился за проверкой автомобиля на этот сервис https://shpion.su/probit-avtomobil-po-b ... vin-nomeru где мне, кстати замечу, что совершенно бесплатно, пробили выбранный автомобиль. И оказалось что автомобиль под залогом и не раз был в аварии. Это меня и уберегло от его приобретения. Вернуться к началу

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