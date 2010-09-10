Проверка авто
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Проверка авто
Никогда не жалейте времени на поиск нужной информации, вот мой девиз. Поэтому когда я задумал купить не новое, но престижное авто по, казалось бы привлекательной цене, я обратился за проверкой автомобиля на этот сервис https://shpion.su/probit-avtomobil-po-b ... vin-nomeru где мне, кстати замечу, что совершенно бесплатно, пробили выбранный автомобиль. И оказалось что автомобиль под залогом и не раз был в аварии. Это меня и уберегло от его приобретения.
Re: Проверка авто
Не жалейте времени на поиск опытных и красивых девушек. Например таких http://prostitutkikirovagirls.com/ Они точно знают как доставить мужчине удовольствие и пойдут на всё ради этого.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей