Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
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Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
. А кто такой Путин и что он умеет делать головой или руками? Питерский шпанистый паренёк из неполной семьи рабочих и коммунальной квартиры с подобии самим ленивыми обитателями. Ни нормального образования, ни каких либо способностей к чему либо с соответствующими "радужными" перспективами до гробовой доски. Внезапная "перестройка и гласность" с "демократическими преобразованиями" поставили всё с ног на голову. Обладатели компромата из правоохранительных органов и торгаши с их наворованными на тотальном дефиците продуктов и промышленных товарах деньгами, которые дружно всё это и устроили, стали верхом, а учёные и крестьяне с рабочими, которые создали всё сущное вокруг, стали официальным низом. Укрепившись во власти при помощи таких же как и сам "внезапно и по велению рока" ставших миллиардерами (!) и при поддержки спец служб, о которых подробнее речь пойдёт ниже, сия "личность" перестала стесняться и стала вести себя как и подобает выходцу с низов, их психологии и манеры поведения. Окружение же ему лишь вторит - на фоне самой богатой державы мира и полного обнищания народа не стесняются ни груды часов за десятки миллионов, ни дворцов с яхтами, выставляемые напоказ. Как ещё всевозможная шалупонь отделит себя от народа, покажет крутизну и право материально и социально быть несоизмеримо выше?
. Например, кандидатская диссертация Путина является плагиатом https://lenta.ru/news/2006/03/26/plagiat/
. Например, после развода политик любой страны мира может лишь вздыхать об утерянных возможностях своей карьеры, президенстве как вершине её, тогда как шпанёнок бахвалится количеством своих баб, и ему все подобные личности завидуют.
. Думаю не стоит прославлять Навального, перечисляя всё что он умеет и может, количество образований и образцовую семью. Достаточно упомянуть, что количество оправдательных приговоров в России всего несколько процентов, а уклонился он от тюрьмы уже не единожды (!?). Да что там - визуально сравните лысого обрюзгшего старика с одышкой и молодого и красивого архаровца. Полная противоположность по всем пунктам, даже что и не было перечислено. Какого же ещё надо людям политика или даже и президента? Не имея миллиардов он не будет бахвалится богатствами, да и подчинённым не позволит. Не станет и красть, т.к. в противном случае сравняется с окружающими в "умении жить", либо же из-за привлечения к себе повышенного внимания упадёт несоизмеримо ниже гнилостных олигархов и потеряет власть.
. Например, все знают об "умном и долговидном" крёстном отце, который посчитал дорогое шмотьё и крутые тачки захвативших его преступный бизнес итальянцев и негров неким перебором. Дескать простым людям не для чего знать о наших прибылях, поэтому при негласной поддержке народа легко разделался с кичливым противником.
. Единственный оппозиционер Путина не только его полная зеркальная противоположность, но и действует диаметрально. Разоблачает ворьё, собирая на ютуб миллионы просмотров. Надо думать они ему этого не забудут, как и обещания покончить с подобным положением дел. Как только у очередного Корейки обнаружатся незадеклорированные богатства или же бизнес зарубежом, то отправится в тюрьму с конфискацией. Правда зарубежные активы можно изъять лишь при лояльности их политиков, да и доказательства потребуются прямые, а не на основе родственных связей. А уж затрагивать "бизнесменов" из девяностых подобии Березовского не только ни кто не даст, но и не собирается делать. Как и бороться не с причинами гнилостно преступного обогащения не умеющих что-то делать головой или руками "личностей", а лишь с внешними признаками последствий развратной жизни. В противном же случае весь "демократический мир" выборов за деньги спонсорами из "бизнеса" окажется под угрозой! Да и не принадлежащие ни одной социальной, политической, профессиональной или же любительской прослойке населения страны "партии" должны будут ликвидированы как мошеннические, а это уже настоящая революция. Кто нибудь видит в Навальном настоящего коммуниста - думаю что нет. Хотят ли россияне стать отребьем со школьной камчатки, ублюдком безотцовщиной, либо же выберут путь "настоящего крутого мужика с деловой хваткой", который идёт против всех и абсолютно честно побеждает среди таких же как сам. Ни учёный, ни рабочий или крестьянин, ни творческая личность, которые создали всё вокруг нас сущное, а лишь посредник между этими категориями, который знает, что они не нуждаются в руководстве над собой ни на каком уровне, но при помощи таких же как сам и печатания денег лезет везде, и нагло и понтовски покрикивает.
. Например, из одного своего репортажа в другой Навальный удивляется отсутствием реакции на свои многочисленные разоблачения высших должностных лиц и "бизнесменов" в воровстве и ни чего не умении делать. Рассуждает о том, что нет реакции не только правоохранительных органов, средств массовых информаций, но и простого народа. Это говорит лишь о том, что жители школьных камчаток побаивались здоровячка, а всегда выступающие за шпану бабёхи боготворили "ещё более крутого и не боящегося сплочённых рядов двоечников" красавца архаровца. Таким образом на выборах Навальному остаётся лишь проголосовать за самого себя, да и это лишь для подстраховки, т.к. в России слабый пол составляет более 50%.
. Например, кандидатская диссертация Путина является плагиатом https://lenta.ru/news/2006/03/26/plagiat/
. Например, после развода политик любой страны мира может лишь вздыхать об утерянных возможностях своей карьеры, президенстве как вершине её, тогда как шпанёнок бахвалится количеством своих баб, и ему все подобные личности завидуют.
. Думаю не стоит прославлять Навального, перечисляя всё что он умеет и может, количество образований и образцовую семью. Достаточно упомянуть, что количество оправдательных приговоров в России всего несколько процентов, а уклонился он от тюрьмы уже не единожды (!?). Да что там - визуально сравните лысого обрюзгшего старика с одышкой и молодого и красивого архаровца. Полная противоположность по всем пунктам, даже что и не было перечислено. Какого же ещё надо людям политика или даже и президента? Не имея миллиардов он не будет бахвалится богатствами, да и подчинённым не позволит. Не станет и красть, т.к. в противном случае сравняется с окружающими в "умении жить", либо же из-за привлечения к себе повышенного внимания упадёт несоизмеримо ниже гнилостных олигархов и потеряет власть.
. Например, все знают об "умном и долговидном" крёстном отце, который посчитал дорогое шмотьё и крутые тачки захвативших его преступный бизнес итальянцев и негров неким перебором. Дескать простым людям не для чего знать о наших прибылях, поэтому при негласной поддержке народа легко разделался с кичливым противником.
. Единственный оппозиционер Путина не только его полная зеркальная противоположность, но и действует диаметрально. Разоблачает ворьё, собирая на ютуб миллионы просмотров. Надо думать они ему этого не забудут, как и обещания покончить с подобным положением дел. Как только у очередного Корейки обнаружатся незадеклорированные богатства или же бизнес зарубежом, то отправится в тюрьму с конфискацией. Правда зарубежные активы можно изъять лишь при лояльности их политиков, да и доказательства потребуются прямые, а не на основе родственных связей. А уж затрагивать "бизнесменов" из девяностых подобии Березовского не только ни кто не даст, но и не собирается делать. Как и бороться не с причинами гнилостно преступного обогащения не умеющих что-то делать головой или руками "личностей", а лишь с внешними признаками последствий развратной жизни. В противном же случае весь "демократический мир" выборов за деньги спонсорами из "бизнеса" окажется под угрозой! Да и не принадлежащие ни одной социальной, политической, профессиональной или же любительской прослойке населения страны "партии" должны будут ликвидированы как мошеннические, а это уже настоящая революция. Кто нибудь видит в Навальном настоящего коммуниста - думаю что нет. Хотят ли россияне стать отребьем со школьной камчатки, ублюдком безотцовщиной, либо же выберут путь "настоящего крутого мужика с деловой хваткой", который идёт против всех и абсолютно честно побеждает среди таких же как сам. Ни учёный, ни рабочий или крестьянин, ни творческая личность, которые создали всё вокруг нас сущное, а лишь посредник между этими категориями, который знает, что они не нуждаются в руководстве над собой ни на каком уровне, но при помощи таких же как сам и печатания денег лезет везде, и нагло и понтовски покрикивает.
. Например, из одного своего репортажа в другой Навальный удивляется отсутствием реакции на свои многочисленные разоблачения высших должностных лиц и "бизнесменов" в воровстве и ни чего не умении делать. Рассуждает о том, что нет реакции не только правоохранительных органов, средств массовых информаций, но и простого народа. Это говорит лишь о том, что жители школьных камчаток побаивались здоровячка, а всегда выступающие за шпану бабёхи боготворили "ещё более крутого и не боящегося сплочённых рядов двоечников" красавца архаровца. Таким образом на выборах Навальному остаётся лишь проголосовать за самого себя, да и это лишь для подстраховки, т.к. в России слабый пол составляет более 50%.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
. Не стану утомлять жителей форума каким-то умным бредом об эпохе предшествующему распаду СССР, его причинах и главных действующих лицах. Только два разнесённых во времени эпизода из личной жизни, которые абсолютно всё расставят по местам.
1. КГБшная гнилушка 35-40 лет лыбясь очень и очень медленно спускается с лестницы, остановившись внезапно машет рукой подобии Гитлера. После резко поворачивается и бежит обратно вверх, скрываясь из вида маленького окна над дверью приёмного отделения Лубянки (располагалось тогда позади основного входа с площади). Через 10-12 минут возвращается обратно, губы её постоянно неслышно шевелятся, а мордочка явно недовольна. Не понимая видят ли её из толпы в очень узкий проём окна или же нет она пригибается и всматривается сверху вниз на толпу. Убедившись несколько раз быстро делает правой рукой, как бы кошка играя с верёвочкой. Меня сзади внезапно резко и сильно толкают в правое плечо - начинаю поворачиваться на обидчика. Мгновение спустя камень разбивает стеклянную вывеску КГБ на стене, отвлекая меня происходящим. Гнида дёргает обратно вверх по лестнице, что её опять перестаёт быть видно с улицы, просветлев при этом лицом и что-то приговаривая про себя. Из многочисленной толпы одетых в необмятые, но сшитые точно по размеру пальто раздаётся призыв к сносу памятника Дзержинскому. Этот призыв подхватывается одобрительным гулом, но тут же какой-то радостный голос и такое же лицо орёт в толпу: "Нельзя! Памятник весит десятки тонн, а под ним метро". Толпе при этом не может быть видно ни памятника, ни очевидности нахождения его над метро даже и с площади. Вернувшись домой по телеку смотрю снос памятника Дзержинскому той же толпой бедно, но без единой складки или же пятнышка на одежде, людей огромным дорогостоящим автокраном повышенной мощности.
2. После третьего курса факультета электроники и системотехники, где нам в конце второго года обучения на общем собрании официально объявили об отсутствии каких либо перспектив и зарплате ведущего учёного в 140 рублей, я оказываюсь пекарем на 6 хлебозаводе г.Москвы района м.Спортивная. Узнаю о том, что ранее тут за два года зарабатывали себе на квартиру, но реальная зарплата чуть более ста долларов. Удивлён, но в первый же день работы без какого-то напряжения или криминального опыта вижу, что нагло воруют: пересматриваются, оглядываясь перебегают, свистят и делают тайные знаки руками прячась из-за угла. С одной печки по 10-12 контейнеров по 500 буханок каждая смена рабочих, коих две за сутки. Работает от 4 до шести печей одновременно, что означает хищения в минимальном количестве одного миллиона двухсот батонов в месяц. Технология очень проста. На некоторых контейнерах "почему-то" нет рисованных краской от руки номеров, и поэтому пекари записывают "без номера". А накопив подряд таких штуки три можно более не вносить в ведомость очередной. За всем происходящим "зорко следит" наша бригадирша, что практически сразу же попадаюсь. Оказывается, что все без исключения в письменной форме уже предупреждены единожды, но при этом ни кто не уволен за многолетний стаж. Большинство же ранее работали на аналогичных предприятиях: хладокомбинаты, пивозаводы и т.п. Особо ни кто не распространяется, но единодушно говорили, что везде приблизительно то же самое и в тех же размерах - ещё одна зарплата в месяц.
. В один из дней моего годичного отбывания трудовой повинности (минимум 37 тонн хлеба по плану завода надо вдвоём с напарником погрузить, плюс не меняя 5 тонн обязательно украсть) бригадир грузчиков, который и ведал всем криминалом, внезапно те-та-тет начал опрос работяг на предмет введения в стране чрезвычайного положения и изменения графика работ с 12 на 8 часовые смены. Я сказал, что пошлю их подальше, т.к. ненадолго тут, да и ездить мне из-за пригорода получится слишком накладно по времени. Он сказал, что послать не получиться, т.к. это военный объект и работать придётся, но недовольно нахмурясь и что-то бубня про себя учёл моё высказывание. Полгода спустя или чуть более расстреляли Верховный Совет из танков, и наплевав на решение Конституционного Суда о незаконности действий Ельцина "люди России" окончательно и бесповоротно пришли к официальной власти. Более им не требуется скрывать кому принадлежит завод и власть в стране, свои нетрудовые доходы. Но при этом все трудящиеся и поныне дружно работают за приблизительно те же деньги, не воруют и само собой разумеющееся не получают ни каких квартир от предприятия.
. Именно это представляют из себя и поныне правоохранительные органы и их подельники из "бизнесменов" (торговая гниль, Хачики). В следующем же топике поговорим о причинах срочной необходимости запада и Кремля в Навальном. Неужели же шпана решила отказаться от власти и денег, жаждет всю оставшуюся жизнь бегать по Африке в надежде "заработать" хоть грош подобии САМОГО КРУТОГО БИЗНЕСМЕНА РОССИИ Березовского?
1. КГБшная гнилушка 35-40 лет лыбясь очень и очень медленно спускается с лестницы, остановившись внезапно машет рукой подобии Гитлера. После резко поворачивается и бежит обратно вверх, скрываясь из вида маленького окна над дверью приёмного отделения Лубянки (располагалось тогда позади основного входа с площади). Через 10-12 минут возвращается обратно, губы её постоянно неслышно шевелятся, а мордочка явно недовольна. Не понимая видят ли её из толпы в очень узкий проём окна или же нет она пригибается и всматривается сверху вниз на толпу. Убедившись несколько раз быстро делает правой рукой, как бы кошка играя с верёвочкой. Меня сзади внезапно резко и сильно толкают в правое плечо - начинаю поворачиваться на обидчика. Мгновение спустя камень разбивает стеклянную вывеску КГБ на стене, отвлекая меня происходящим. Гнида дёргает обратно вверх по лестнице, что её опять перестаёт быть видно с улицы, просветлев при этом лицом и что-то приговаривая про себя. Из многочисленной толпы одетых в необмятые, но сшитые точно по размеру пальто раздаётся призыв к сносу памятника Дзержинскому. Этот призыв подхватывается одобрительным гулом, но тут же какой-то радостный голос и такое же лицо орёт в толпу: "Нельзя! Памятник весит десятки тонн, а под ним метро". Толпе при этом не может быть видно ни памятника, ни очевидности нахождения его над метро даже и с площади. Вернувшись домой по телеку смотрю снос памятника Дзержинскому той же толпой бедно, но без единой складки или же пятнышка на одежде, людей огромным дорогостоящим автокраном повышенной мощности.
2. После третьего курса факультета электроники и системотехники, где нам в конце второго года обучения на общем собрании официально объявили об отсутствии каких либо перспектив и зарплате ведущего учёного в 140 рублей, я оказываюсь пекарем на 6 хлебозаводе г.Москвы района м.Спортивная. Узнаю о том, что ранее тут за два года зарабатывали себе на квартиру, но реальная зарплата чуть более ста долларов. Удивлён, но в первый же день работы без какого-то напряжения или криминального опыта вижу, что нагло воруют: пересматриваются, оглядываясь перебегают, свистят и делают тайные знаки руками прячась из-за угла. С одной печки по 10-12 контейнеров по 500 буханок каждая смена рабочих, коих две за сутки. Работает от 4 до шести печей одновременно, что означает хищения в минимальном количестве одного миллиона двухсот батонов в месяц. Технология очень проста. На некоторых контейнерах "почему-то" нет рисованных краской от руки номеров, и поэтому пекари записывают "без номера". А накопив подряд таких штуки три можно более не вносить в ведомость очередной. За всем происходящим "зорко следит" наша бригадирша, что практически сразу же попадаюсь. Оказывается, что все без исключения в письменной форме уже предупреждены единожды, но при этом ни кто не уволен за многолетний стаж. Большинство же ранее работали на аналогичных предприятиях: хладокомбинаты, пивозаводы и т.п. Особо ни кто не распространяется, но единодушно говорили, что везде приблизительно то же самое и в тех же размерах - ещё одна зарплата в месяц.
. В один из дней моего годичного отбывания трудовой повинности (минимум 37 тонн хлеба по плану завода надо вдвоём с напарником погрузить, плюс не меняя 5 тонн обязательно украсть) бригадир грузчиков, который и ведал всем криминалом, внезапно те-та-тет начал опрос работяг на предмет введения в стране чрезвычайного положения и изменения графика работ с 12 на 8 часовые смены. Я сказал, что пошлю их подальше, т.к. ненадолго тут, да и ездить мне из-за пригорода получится слишком накладно по времени. Он сказал, что послать не получиться, т.к. это военный объект и работать придётся, но недовольно нахмурясь и что-то бубня про себя учёл моё высказывание. Полгода спустя или чуть более расстреляли Верховный Совет из танков, и наплевав на решение Конституционного Суда о незаконности действий Ельцина "люди России" окончательно и бесповоротно пришли к официальной власти. Более им не требуется скрывать кому принадлежит завод и власть в стране, свои нетрудовые доходы. Но при этом все трудящиеся и поныне дружно работают за приблизительно те же деньги, не воруют и само собой разумеющееся не получают ни каких квартир от предприятия.
. Именно это представляют из себя и поныне правоохранительные органы и их подельники из "бизнесменов" (торговая гниль, Хачики). В следующем же топике поговорим о причинах срочной необходимости запада и Кремля в Навальном. Неужели же шпана решила отказаться от власти и денег, жаждет всю оставшуюся жизнь бегать по Африке в надежде "заработать" хоть грош подобии САМОГО КРУТОГО БИЗНЕСМЕНА РОССИИ Березовского?
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Вы учились в МИРЭА. Плохо Вас там учили или вы плохо грызли азы науки. Внук закончил этот ВУЗ.Начал работать будучи студентом на складе Администрации Президента. Сейчас он IT- директор крупной компании.В 1989г моя средняя з/плата =397 руб75 коп. Не тому или ни чему Вы там научились.Когда делаете ссылку,то читайте до конца высказывания о диссертации. Рыночная экономики в сырьевом секторе России пока нет.Есть отдельные элементы цен продаж газа и нефти. Какие доводы приводит Еврокомиссия по энергетике? Сплошная монополия на поставку,транспортировку газа и нефти. Вы забыли о доле государства в энергосекторе.Вы забыли о зависимости российской экономики от международных компаний.30% своих частично автомобилей.Нет мобильников и ноутбуков.при наличии массы ученых и академиков,инженеров и техников.Плата для смартфона будет стоить в России цену смартфона. Навального особо не хвалите.Его так драконят на Голос Америке.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Штаты открыто указывают причину ненависти к Путину. Им не нравится политика РФ,им не нравится рос вооружения и вооруженных сил.Им не нравится влияние России в мире.Не мешали бы США в Сирии,Иране,Афганистане, стали бы простой бензоколонкой,а не торговым конкурентом США. Вам нравится политика США? Или вы не имеете своего мнения.не систематизировали все ЗА и Против.
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