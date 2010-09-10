Сообщение disman3 » 23 мар 2019, 14:02

. Не стану утомлять жителей форума каким-то умным бредом об эпохе предшествующему распаду СССР, его причинах и главных действующих лицах. Только два разнесённых во времени эпизода из личной жизни, которые абсолютно всё расставят по местам.



1. КГБшная гнилушка 35-40 лет лыбясь очень и очень медленно спускается с лестницы, остановившись внезапно машет рукой подобии Гитлера. После резко поворачивается и бежит обратно вверх, скрываясь из вида маленького окна над дверью приёмного отделения Лубянки (располагалось тогда позади основного входа с площади). Через 10-12 минут возвращается обратно, губы её постоянно неслышно шевелятся, а мордочка явно недовольна. Не понимая видят ли её из толпы в очень узкий проём окна или же нет она пригибается и всматривается сверху вниз на толпу. Убедившись несколько раз быстро делает правой рукой, как бы кошка играя с верёвочкой. Меня сзади внезапно резко и сильно толкают в правое плечо - начинаю поворачиваться на обидчика. Мгновение спустя камень разбивает стеклянную вывеску КГБ на стене, отвлекая меня происходящим. Гнида дёргает обратно вверх по лестнице, что её опять перестаёт быть видно с улицы, просветлев при этом лицом и что-то приговаривая про себя. Из многочисленной толпы одетых в необмятые, но сшитые точно по размеру пальто раздаётся призыв к сносу памятника Дзержинскому. Этот призыв подхватывается одобрительным гулом, но тут же какой-то радостный голос и такое же лицо орёт в толпу: "Нельзя! Памятник весит десятки тонн, а под ним метро". Толпе при этом не может быть видно ни памятника, ни очевидности нахождения его над метро даже и с площади. Вернувшись домой по телеку смотрю снос памятника Дзержинскому той же толпой бедно, но без единой складки или же пятнышка на одежде, людей огромным дорогостоящим автокраном повышенной мощности.



2. После третьего курса факультета электроники и системотехники, где нам в конце второго года обучения на общем собрании официально объявили об отсутствии каких либо перспектив и зарплате ведущего учёного в 140 рублей, я оказываюсь пекарем на 6 хлебозаводе г.Москвы района м.Спортивная. Узнаю о том, что ранее тут за два года зарабатывали себе на квартиру, но реальная зарплата чуть более ста долларов. Удивлён, но в первый же день работы без какого-то напряжения или криминального опыта вижу, что нагло воруют: пересматриваются, оглядываясь перебегают, свистят и делают тайные знаки руками прячась из-за угла. С одной печки по 10-12 контейнеров по 500 буханок каждая смена рабочих, коих две за сутки. Работает от 4 до шести печей одновременно, что означает хищения в минимальном количестве одного миллиона двухсот батонов в месяц. Технология очень проста. На некоторых контейнерах "почему-то" нет рисованных краской от руки номеров, и поэтому пекари записывают "без номера". А накопив подряд таких штуки три можно более не вносить в ведомость очередной. За всем происходящим "зорко следит" наша бригадирша, что практически сразу же попадаюсь. Оказывается, что все без исключения в письменной форме уже предупреждены единожды, но при этом ни кто не уволен за многолетний стаж. Большинство же ранее работали на аналогичных предприятиях: хладокомбинаты, пивозаводы и т.п. Особо ни кто не распространяется, но единодушно говорили, что везде приблизительно то же самое и в тех же размерах - ещё одна зарплата в месяц.

. В один из дней моего годичного отбывания трудовой повинности (минимум 37 тонн хлеба по плану завода надо вдвоём с напарником погрузить, плюс не меняя 5 тонн обязательно украсть) бригадир грузчиков, который и ведал всем криминалом, внезапно те-та-тет начал опрос работяг на предмет введения в стране чрезвычайного положения и изменения графика работ с 12 на 8 часовые смены. Я сказал, что пошлю их подальше, т.к. ненадолго тут, да и ездить мне из-за пригорода получится слишком накладно по времени. Он сказал, что послать не получиться, т.к. это военный объект и работать придётся, но недовольно нахмурясь и что-то бубня про себя учёл моё высказывание. Полгода спустя или чуть более расстреляли Верховный Совет из танков, и наплевав на решение Конституционного Суда о незаконности действий Ельцина "люди России" окончательно и бесповоротно пришли к официальной власти. Более им не требуется скрывать кому принадлежит завод и власть в стране, свои нетрудовые доходы. Но при этом все трудящиеся и поныне дружно работают за приблизительно те же деньги, не воруют и само собой разумеющееся не получают ни каких квартир от предприятия.

. Именно это представляют из себя и поныне правоохранительные органы и их подельники из "бизнесменов" (торговая гниль, Хачики). В следующем же топике поговорим о причинах срочной необходимости запада и Кремля в Навальном. Неужели же шпана решила отказаться от власти и денег, жаждет всю оставшуюся жизнь бегать по Африке в надежде "заработать" хоть грош подобии САМОГО КРУТОГО БИЗНЕСМЕНА РОССИИ Березовского?