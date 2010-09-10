Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
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Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
. А кто такой Путин и что он умеет делать головой или руками? Питерский шпанистый паренёк из неполной семьи рабочих и коммунальной квартиры с подобии самим ленивыми обитателями. Ни нормального образования, ни каких либо способностей к чему либо с соответствующими "радужными" перспективами до гробовой доски. Внезапная "перестройка и гласность" с "демократическими преобразованиями" поставили всё с ног на голову. Обладатели компромата из правоохранительных органов и торгаши с их наворованными на тотальном дефиците продуктов и промышленных товарах деньгами, которые дружно всё это и устроили, стали верхом, а учёные и крестьяне с рабочими, которые создали всё сущное вокруг, стали официальным низом. Укрепившись во власти при помощи таких же как и сам "внезапно и по велению рока" ставших миллиардерами (!) и при поддержки спец служб, о которых подробнее речь пойдёт ниже, сия "личность" перестала стесняться и стала вести себя как и подобает выходцу с низов, их психологии и манеры поведения. Окружение же ему лишь вторит - на фоне самой богатой державы мира и полного обнищания народа не стесняются ни груды часов за десятки миллионов, ни дворцов с яхтами, выставляемые напоказ. Как ещё всевозможная шалупонь отделит себя от народа, покажет крутизну и право материально и социально быть несоизмеримо выше?
. Например, кандидатская диссертация Путина является плагиатом https://lenta.ru/news/2006/03/26/plagiat/
. Например, после развода политик любой страны мира может лишь вздыхать об утерянных возможностях своей карьеры, президенстве как вершине её, тогда как шпанёнок бахвалится количеством своих баб, и ему все подобные личности завидуют.
. Думаю не стоит прославлять Навального, перечисляя всё что он умеет и может, количество образований и образцовую семью. Достаточно упомянуть, что количество оправдательных приговоров в России всего несколько процентов, а уклонился он от тюрьмы уже не единожды (!?). Да что там - визуально сравните лысого обрюзгшего старика с одышкой и молодого и красивого архаровца. Полная противоположность по всем пунктам, даже что и не было перечислено. Какого же ещё надо людям политика или даже и президента? Не имея миллиардов он не будет бахвалится богатствами, да и подчинённым не позволит. Не станет и красть, т.к. в противном случае сравняется с окружающими в "умении жить", либо же из-за привлечения к себе повышенного внимания упадёт несоизмеримо ниже гнилостных олигархов и потеряет власть.
. Например, все знают об "умном и долговидном" крёстном отце, который посчитал дорогое шмотьё и крутые тачки захвативших его преступный бизнес итальянцев и негров неким перебором. Дескать простым людям не для чего знать о наших прибылях, поэтому при негласной поддержке народа легко разделался с кичливым противником.
. Единственный оппозиционер Путина не только его полная зеркальная противоположность, но и действует диаметрально. Разоблачает ворьё, собирая на ютуб миллионы просмотров. Надо думать они ему этого не забудут, как и обещания покончить с подобным положением дел. Как только у очередного Корейки обнаружатся незадеклорированные богатства или же бизнес зарубежом, то отправится в тюрьму с конфискацией. Правда зарубежные активы можно изъять лишь при лояльности их политиков, да и доказательства потребуются прямые, а не на основе родственных связей. А уж затрагивать "бизнесменов" из девяностых подобии Березовского не только ни кто не даст, но и не собирается делать. Как и бороться не с причинами гнилостно преступного обогащения не умеющих что-то делать головой или руками "личностей", а лишь с внешними признаками последствий развратной жизни. В противном же случае весь "демократический мир" выборов за деньги спонсорами из "бизнеса" окажется под угрозой! Да и не принадлежащие ни одной социальной, политической, профессиональной или же любительской прослойке населения страны "партии" должны будут ликвидированы как мошеннические, а это уже настоящая революция. Кто нибудь видит в Навальном настоящего коммуниста - думаю что нет. Хотят ли россияне стать отребьем со школьной камчатки, ублюдком безотцовщиной, либо же выберут путь "настоящего крутого мужика с деловой хваткой", который идёт против всех и абсолютно честно побеждает среди таких же как сам. Ни учёный, ни рабочий или крестьянин, ни творческая личность, которые создали всё вокруг нас сущное, а лишь посредник между этими категориями, который знает, что они не нуждаются в руководстве над собой ни на каком уровне, но при помощи таких же как сам и печатания денег лезет везде, и нагло и понтовски покрикивает.
. Например, из одного своего репортажа в другой Навальный удивляется отсутствием реакции на свои многочисленные разоблачения высших должностных лиц и "бизнесменов" в воровстве и ни чего не умении делать. Рассуждает о том, что нет реакции не только правоохранительных органов, средств массовых информаций, но и простого народа. Это говорит лишь о том, что жители школьных камчаток побаивались здоровячка, а всегда выступающие за шпану бабёхи боготворили "ещё более крутого и не боящегося сплочённых рядов двоечников" красавца архаровца. Таким образом на выборах Навальному остаётся лишь проголосовать за самого себя, да и это лишь для подстраховки, т.к. в России слабый пол составляет более 50%.
. Например, кандидатская диссертация Путина является плагиатом https://lenta.ru/news/2006/03/26/plagiat/
. Например, после развода политик любой страны мира может лишь вздыхать об утерянных возможностях своей карьеры, президенстве как вершине её, тогда как шпанёнок бахвалится количеством своих баб, и ему все подобные личности завидуют.
. Думаю не стоит прославлять Навального, перечисляя всё что он умеет и может, количество образований и образцовую семью. Достаточно упомянуть, что количество оправдательных приговоров в России всего несколько процентов, а уклонился он от тюрьмы уже не единожды (!?). Да что там - визуально сравните лысого обрюзгшего старика с одышкой и молодого и красивого архаровца. Полная противоположность по всем пунктам, даже что и не было перечислено. Какого же ещё надо людям политика или даже и президента? Не имея миллиардов он не будет бахвалится богатствами, да и подчинённым не позволит. Не станет и красть, т.к. в противном случае сравняется с окружающими в "умении жить", либо же из-за привлечения к себе повышенного внимания упадёт несоизмеримо ниже гнилостных олигархов и потеряет власть.
. Например, все знают об "умном и долговидном" крёстном отце, который посчитал дорогое шмотьё и крутые тачки захвативших его преступный бизнес итальянцев и негров неким перебором. Дескать простым людям не для чего знать о наших прибылях, поэтому при негласной поддержке народа легко разделался с кичливым противником.
. Единственный оппозиционер Путина не только его полная зеркальная противоположность, но и действует диаметрально. Разоблачает ворьё, собирая на ютуб миллионы просмотров. Надо думать они ему этого не забудут, как и обещания покончить с подобным положением дел. Как только у очередного Корейки обнаружатся незадеклорированные богатства или же бизнес зарубежом, то отправится в тюрьму с конфискацией. Правда зарубежные активы можно изъять лишь при лояльности их политиков, да и доказательства потребуются прямые, а не на основе родственных связей. А уж затрагивать "бизнесменов" из девяностых подобии Березовского не только ни кто не даст, но и не собирается делать. Как и бороться не с причинами гнилостно преступного обогащения не умеющих что-то делать головой или руками "личностей", а лишь с внешними признаками последствий развратной жизни. В противном же случае весь "демократический мир" выборов за деньги спонсорами из "бизнеса" окажется под угрозой! Да и не принадлежащие ни одной социальной, политической, профессиональной или же любительской прослойке населения страны "партии" должны будут ликвидированы как мошеннические, а это уже настоящая революция. Кто нибудь видит в Навальном настоящего коммуниста - думаю что нет. Хотят ли россияне стать отребьем со школьной камчатки, ублюдком безотцовщиной, либо же выберут путь "настоящего крутого мужика с деловой хваткой", который идёт против всех и абсолютно честно побеждает среди таких же как сам. Ни учёный, ни рабочий или крестьянин, ни творческая личность, которые создали всё вокруг нас сущное, а лишь посредник между этими категориями, который знает, что они не нуждаются в руководстве над собой ни на каком уровне, но при помощи таких же как сам и печатания денег лезет везде, и нагло и понтовски покрикивает.
. Например, из одного своего репортажа в другой Навальный удивляется отсутствием реакции на свои многочисленные разоблачения высших должностных лиц и "бизнесменов" в воровстве и ни чего не умении делать. Рассуждает о том, что нет реакции не только правоохранительных органов, средств массовых информаций, но и простого народа. Это говорит лишь о том, что жители школьных камчаток побаивались здоровячка, а всегда выступающие за шпану бабёхи боготворили "ещё более крутого и не боящегося сплочённых рядов двоечников" красавца архаровца. Таким образом на выборах Навальному остаётся лишь проголосовать за самого себя, да и это лишь для подстраховки, т.к. в России слабый пол составляет более 50%.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
. Не стану утомлять жителей форума каким-то умным бредом об эпохе предшествующему распаду СССР, его причинах и главных действующих лицах. Только два разнесённых во времени эпизода из личной жизни, которые абсолютно всё расставят по местам.
1. КГБшная гнилушка 35-40 лет лыбясь очень и очень медленно спускается с лестницы, остановившись внезапно машет рукой подобии Гитлера. После резко поворачивается и бежит обратно вверх, скрываясь из вида маленького окна над дверью приёмного отделения Лубянки (располагалось тогда позади основного входа с площади). Через 10-12 минут возвращается обратно, губы её постоянно неслышно шевелятся, а мордочка явно недовольна. Не понимая видят ли её из толпы в очень узкий проём окна или же нет она пригибается и всматривается сверху вниз на толпу. Убедившись несколько раз быстро делает правой рукой, как бы кошка играя с верёвочкой. Меня сзади внезапно резко и сильно толкают в правое плечо - начинаю поворачиваться на обидчика. Мгновение спустя камень разбивает стеклянную вывеску КГБ на стене, отвлекая меня происходящим. Гнида дёргает обратно вверх по лестнице, что её опять перестаёт быть видно с улицы, просветлев при этом лицом и что-то приговаривая про себя. Из многочисленной толпы одетых в необмятые, но сшитые точно по размеру пальто раздаётся призыв к сносу памятника Дзержинскому. Этот призыв подхватывается одобрительным гулом, но тут же какой-то радостный голос и такое же лицо орёт в толпу: "Нельзя! Памятник весит десятки тонн, а под ним метро". Толпе при этом не может быть видно ни памятника, ни очевидности нахождения его над метро даже и с площади. Вернувшись домой по телеку смотрю снос памятника Дзержинскому той же толпой бедно, но без единой складки или же пятнышка на одежде, людей огромным дорогостоящим автокраном повышенной мощности.
2. После третьего курса факультета электроники и системотехники, где нам в конце второго года обучения на общем собрании официально объявили об отсутствии каких либо перспектив и зарплате ведущего учёного в 140 рублей, я оказываюсь пекарем на 6 хлебозаводе г.Москвы района м.Спортивная. Узнаю о том, что ранее тут за два года зарабатывали себе на квартиру, но реальная зарплата чуть более ста долларов. Удивлён, но в первый же день работы без какого-то напряжения или криминального опыта вижу, что нагло воруют: пересматриваются, оглядываясь перебегают, свистят и делают тайные знаки руками прячась из-за угла. С одной печки по 10-12 контейнеров по 500 буханок каждая смена рабочих, коих две за сутки. Работает от 4 до шести печей одновременно, что означает хищения в минимальном количестве одного миллиона двухсот батонов в месяц. Технология очень проста. На некоторых контейнерах "почему-то" нет рисованных краской от руки номеров, и поэтому пекари записывают "без номера". А накопив подряд таких штуки три можно более не вносить в ведомость очередной. За всем происходящим "зорко следит" наша бригадирша, что практически сразу же попадаюсь. Оказывается, что все без исключения в письменной форме уже предупреждены единожды, но при этом ни кто не уволен за многолетний стаж. Большинство же ранее работали на аналогичных предприятиях: хладокомбинаты, пивозаводы и т.п. Особо ни кто не распространяется, но единодушно говорили, что везде приблизительно то же самое и в тех же размерах - ещё одна зарплата в месяц.
. В один из дней моего годичного отбывания трудовой повинности (минимум 37 тонн хлеба по плану завода надо вдвоём с напарником погрузить, плюс не меняя 5 тонн обязательно украсть) бригадир грузчиков, который и ведал всем криминалом, внезапно те-та-тет начал опрос работяг на предмет введения в стране чрезвычайного положения и изменения графика работ с 12 на 8 часовые смены. Я сказал, что пошлю их подальше, т.к. ненадолго тут, да и ездить мне из-за пригорода получится слишком накладно по времени. Он сказал, что послать не получиться, т.к. это военный объект и работать придётся, но недовольно нахмурясь и что-то бубня про себя учёл моё высказывание. Полгода спустя или чуть более расстреляли Верховный Совет из танков, и наплевав на решение Конституционного Суда о незаконности действий Ельцина "люди России" окончательно и бесповоротно пришли к официальной власти. Более им не требуется скрывать кому принадлежит завод и власть в стране, свои нетрудовые доходы. Но при этом все трудящиеся и поныне дружно работают за приблизительно те же деньги, не воруют и само собой разумеющееся не получают ни каких квартир от предприятия.
. Именно это представляют из себя и поныне правоохранительные органы и их подельники из "бизнесменов" (торговая гниль, Хачики). В следующем же топике поговорим о причинах срочной необходимости запада и Кремля в Навальном. Неужели же шпана решила отказаться от власти и денег, жаждет всю оставшуюся жизнь бегать по Африке в надежде "заработать" хоть грош подобии САМОГО КРУТОГО БИЗНЕСМЕНА РОССИИ Березовского?
1. КГБшная гнилушка 35-40 лет лыбясь очень и очень медленно спускается с лестницы, остановившись внезапно машет рукой подобии Гитлера. После резко поворачивается и бежит обратно вверх, скрываясь из вида маленького окна над дверью приёмного отделения Лубянки (располагалось тогда позади основного входа с площади). Через 10-12 минут возвращается обратно, губы её постоянно неслышно шевелятся, а мордочка явно недовольна. Не понимая видят ли её из толпы в очень узкий проём окна или же нет она пригибается и всматривается сверху вниз на толпу. Убедившись несколько раз быстро делает правой рукой, как бы кошка играя с верёвочкой. Меня сзади внезапно резко и сильно толкают в правое плечо - начинаю поворачиваться на обидчика. Мгновение спустя камень разбивает стеклянную вывеску КГБ на стене, отвлекая меня происходящим. Гнида дёргает обратно вверх по лестнице, что её опять перестаёт быть видно с улицы, просветлев при этом лицом и что-то приговаривая про себя. Из многочисленной толпы одетых в необмятые, но сшитые точно по размеру пальто раздаётся призыв к сносу памятника Дзержинскому. Этот призыв подхватывается одобрительным гулом, но тут же какой-то радостный голос и такое же лицо орёт в толпу: "Нельзя! Памятник весит десятки тонн, а под ним метро". Толпе при этом не может быть видно ни памятника, ни очевидности нахождения его над метро даже и с площади. Вернувшись домой по телеку смотрю снос памятника Дзержинскому той же толпой бедно, но без единой складки или же пятнышка на одежде, людей огромным дорогостоящим автокраном повышенной мощности.
2. После третьего курса факультета электроники и системотехники, где нам в конце второго года обучения на общем собрании официально объявили об отсутствии каких либо перспектив и зарплате ведущего учёного в 140 рублей, я оказываюсь пекарем на 6 хлебозаводе г.Москвы района м.Спортивная. Узнаю о том, что ранее тут за два года зарабатывали себе на квартиру, но реальная зарплата чуть более ста долларов. Удивлён, но в первый же день работы без какого-то напряжения или криминального опыта вижу, что нагло воруют: пересматриваются, оглядываясь перебегают, свистят и делают тайные знаки руками прячась из-за угла. С одной печки по 10-12 контейнеров по 500 буханок каждая смена рабочих, коих две за сутки. Работает от 4 до шести печей одновременно, что означает хищения в минимальном количестве одного миллиона двухсот батонов в месяц. Технология очень проста. На некоторых контейнерах "почему-то" нет рисованных краской от руки номеров, и поэтому пекари записывают "без номера". А накопив подряд таких штуки три можно более не вносить в ведомость очередной. За всем происходящим "зорко следит" наша бригадирша, что практически сразу же попадаюсь. Оказывается, что все без исключения в письменной форме уже предупреждены единожды, но при этом ни кто не уволен за многолетний стаж. Большинство же ранее работали на аналогичных предприятиях: хладокомбинаты, пивозаводы и т.п. Особо ни кто не распространяется, но единодушно говорили, что везде приблизительно то же самое и в тех же размерах - ещё одна зарплата в месяц.
. В один из дней моего годичного отбывания трудовой повинности (минимум 37 тонн хлеба по плану завода надо вдвоём с напарником погрузить, плюс не меняя 5 тонн обязательно украсть) бригадир грузчиков, который и ведал всем криминалом, внезапно те-та-тет начал опрос работяг на предмет введения в стране чрезвычайного положения и изменения графика работ с 12 на 8 часовые смены. Я сказал, что пошлю их подальше, т.к. ненадолго тут, да и ездить мне из-за пригорода получится слишком накладно по времени. Он сказал, что послать не получиться, т.к. это военный объект и работать придётся, но недовольно нахмурясь и что-то бубня про себя учёл моё высказывание. Полгода спустя или чуть более расстреляли Верховный Совет из танков, и наплевав на решение Конституционного Суда о незаконности действий Ельцина "люди России" окончательно и бесповоротно пришли к официальной власти. Более им не требуется скрывать кому принадлежит завод и власть в стране, свои нетрудовые доходы. Но при этом все трудящиеся и поныне дружно работают за приблизительно те же деньги, не воруют и само собой разумеющееся не получают ни каких квартир от предприятия.
. Именно это представляют из себя и поныне правоохранительные органы и их подельники из "бизнесменов" (торговая гниль, Хачики). В следующем же топике поговорим о причинах срочной необходимости запада и Кремля в Навальном. Неужели же шпана решила отказаться от власти и денег, жаждет всю оставшуюся жизнь бегать по Африке в надежде "заработать" хоть грош подобии САМОГО КРУТОГО БИЗНЕСМЕНА РОССИИ Березовского?
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Вы учились в МИРЭА. Плохо Вас там учили или вы плохо грызли азы науки. Внук закончил этот ВУЗ.Начал работать будучи студентом на складе Администрации Президента. Сейчас он IT- директор крупной компании.В 1989г моя средняя з/плата =397 руб75 коп. Не тому или ни чему Вы там научились.Когда делаете ссылку,то читайте до конца высказывания о диссертации. Рыночная экономики в сырьевом секторе России пока нет.Есть отдельные элементы цен продаж газа и нефти. Какие доводы приводит Еврокомиссия по энергетике? Сплошная монополия на поставку,транспортировку газа и нефти. Вы забыли о доле государства в энергосекторе.Вы забыли о зависимости российской экономики от международных компаний.30% своих частично автомобилей.Нет мобильников и ноутбуков.при наличии массы ученых и академиков,инженеров и техников.Плата для смартфона будет стоить в России цену смартфона. Навального особо не хвалите.Его так драконят на Голос Америке.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Штаты открыто указывают причину ненависти к Путину. Им не нравится политика РФ,им не нравится рос вооружения и вооруженных сил.Им не нравится влияние России в мире.Не мешали бы США в Сирии,Иране,Афганистане, стали бы простой бензоколонкой,а не торговым конкурентом США. Вам нравится политика США? Или вы не имеете своего мнения.не систематизировали все ЗА и Против.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Почему штаты так "ненавидят" Путина?
. Некоторые посчитали авторские топики слишком объёмными. Не согласен, но предыдущий и даже этот имеются в наглядном виде. История СССР до наших дней: типичный пахан Кремля с 1953 и по 1991. И он же , но после 1993г (ниже две ссылки из фильмов "Берегись автомобиля" и "Обыкновенное чудо"). Более ни чего не надобно добавлять за исключением того, что прикрывало истинных хозяев жизни знающее всё и вся КГБ, ныне называющее себя ФСБ, как и некоторые деятели КПСС и исполкомов, которые теперь стали мэрами и сенаторами, а то и просто ведущими новостных каналов.
https://www.youtube.com/watch?v=b7G9Bw6 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KwfgYsi ... e=youtu.be
. Поскольку после 1993г. гнойная кодла в одночасье не могла разворовать государственное имущество, то им потребовалось несколько десятилетий на свою легализацию. В России фактически не было и нет ни органов правопорядка, ни независимых средств массовых информаций или судов, поэтому стесняться в методах присвоения общенародной собственности ни кто ни когда не удосуживался. Другое же дело это зарубежный мир с его многовековой историей таких же уродцев как и в России, но истинной конкуренцией за "место под солнцем". Родоначальник и идейный вдохновитель криминальной схемы печатания денег США с покупкой на них рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей заодно устраивал по всему миру террор и экономические нестабильности. Ежегодно вынужденно въезжали в стану несколько миллионов молодых и обязательно здоровых, умных и трудолюбивых, образованных людей, что сложился целый слой так называемого "среднего класса". Псевдо политикам приходится постоянно маневрировать между реальными производственными силами, которые и создают все ценности для последующей их спекулятивной перепродажи, и своими истинными хозяевами из "банкиров" и "бизнесменов". Не взирая на должность личностно приходится целовать в попку всевозможных Нобелевских лауреатов, покупать за баснословные деньги изделия художников, реализовывать художественные произведения среди "высшего сословия" с бесплатной рекламой таковых. С большой неохотой и неспешно, но выполняются требования профсоюзов, как и всевозможных любительских объединений типа владельцев оружия, заставляя "политика" соответственно прогибаться. Это приводит к соответствующему поведению, вынуждает создавать неестественную для шпаны конкуренцию подобии людской. Закончил мало престижный ВУЗ - станешь бугром, но не в этой жизни. Есть хоть какие-то связи в прошлом с преступным миром - забудь о карьере политика, не парься и по поводу возможности стать крупным торгашом. Изменил жене и попался - попрощайся с жизнью, т.к. всё остальное будет только безостановочным и безрадостным ухудшением нонешнего положения дел.
. Например, ни самый модный и удачливый пластический хирург с его миллионами средств, ни обладающий колоссальной властью прокурор с кучей множества недоброжелателей не ездят в бронемашине с телохранителями, тогда как средней руки "политик" или же "бизнесмен" всенепременно. Это указывает на возможность подмены псевдо людей кем либо ещё в любой момент времени, тогда как истинных созидателей если и получится заменить, то очень задорого и долго.
. Например, один из самых известных фантастов современности Р. Шекли умер в страшной нищете без качественной медицинской помощи, т.к. отказался сотрудничать с рекламодателями ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Шекли,_Роберт ). И так было во все времена со всеми не желающими продаваться "господам" строптивцами. Если бы А.Пушкина срочно не убили бы, то уже отнеся в ломбард последнее столовое серебро жены был бы вынужден просить милостыню ровно через неделю.
. Сравнив вынужденную манеру поведения, способы карьерного роста "политика" из США и нашего, ни кого не боящегося и ни в чём себе не отказывающего шпанёнка, легко понять ярость их притворщика. А что если встречаясь и сотрудничая с Россией после 2024г. окажешься подельником ворья, то как поступают порядочные люди? Незаконно нажитое вернут истинным владельцам, а сопричастных лиц в тюрьму или на помойку истории? И это в суммах исчисляемых сотнями миллиардов, если не триллионами украденных у Россиян средств, да и затронут будет весь высший эшелон власти США! Боятся, брезгуют, готовятся к предстоящему. Это понимает и Кремль. Разворовав всё и вся они жаждут дабы личное их имущество бережно и рачительно управлялось людьми, приумножалось бы конкурентно с западом. Как же избавиться от самих себя, собственного ни к чему не способного руководства? Ответ один - "враг и единственный оппозиционер Кремлю Навальный". Параша жаждет "перевернуться с головы на ноги", уйдя на пенсию и заменив себя детишками и роднёй. Будут разоблачены наиболее одиозные и мало кому нужные сомодельщики, вовремя не поделившиеся долей и способные потянуть за собой "свои люди". "Победитель тёмных сил" получит уважение и некоторую часть их прежней власти, обезопасит паханов от обвинений в тоталитаризме.
. Например, воруя государственное имущество ФСБшные гниды и "бизнес России" страховали себя от национализации передавая зарубеж 50%. Таким образом США боится 2024г. не менее и не более российских олигархов, предпринимает ровно те же шаги.
. Например, американские власти на уровне конгресса приняли закон о поиске денег "друзей Путина", который преследует цель обезопасить остальных от суда и конфискации имущества, т.к. получится, что все подельники как бы уже разоблачены, как и ошфоры.
Краткое содержание данного топика.
НИ ХЕРА НЕ УМЕЯ ДЕЛАТЬ ДАЖЕ В АФРИКЕ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ, НО ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ США И ЭТО ГОТОВО ПРОСТИТЬ САМЫМ БОГАТЫМ ОЛИГАРХАМ РОССИИ - ЛИШЬ БЫ У САМИХ НЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ БЫ ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
ПАРАША РОССИИ КРАЛИ У ГОСУДАРСТВА, И СКОРО ЭТА КОПИЛКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! А СЕБЯ ОБВОРОВЫВАТЬ СЕБЕ ПОДОБНЫМ НЕ ХОТЯТ ДАВАТЬ - СРОЧНО НУЖДАЮТСЯ В РЕАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ И ЛЮДЯХ.
. Некоторые посчитали авторские топики слишком объёмными. Не согласен, но предыдущий и даже этот имеются в наглядном виде. История СССР до наших дней: типичный пахан Кремля с 1953 и по 1991. И он же , но после 1993г (ниже две ссылки из фильмов "Берегись автомобиля" и "Обыкновенное чудо"). Более ни чего не надобно добавлять за исключением того, что прикрывало истинных хозяев жизни знающее всё и вся КГБ, ныне называющее себя ФСБ, как и некоторые деятели КПСС и исполкомов, которые теперь стали мэрами и сенаторами, а то и просто ведущими новостных каналов.
https://www.youtube.com/watch?v=b7G9Bw6 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KwfgYsi ... e=youtu.be
. Поскольку после 1993г. гнойная кодла в одночасье не могла разворовать государственное имущество, то им потребовалось несколько десятилетий на свою легализацию. В России фактически не было и нет ни органов правопорядка, ни независимых средств массовых информаций или судов, поэтому стесняться в методах присвоения общенародной собственности ни кто ни когда не удосуживался. Другое же дело это зарубежный мир с его многовековой историей таких же уродцев как и в России, но истинной конкуренцией за "место под солнцем". Родоначальник и идейный вдохновитель криминальной схемы печатания денег США с покупкой на них рабочих, крестьян, учёных и творческих личностей заодно устраивал по всему миру террор и экономические нестабильности. Ежегодно вынужденно въезжали в стану несколько миллионов молодых и обязательно здоровых, умных и трудолюбивых, образованных людей, что сложился целый слой так называемого "среднего класса". Псевдо политикам приходится постоянно маневрировать между реальными производственными силами, которые и создают все ценности для последующей их спекулятивной перепродажи, и своими истинными хозяевами из "банкиров" и "бизнесменов". Не взирая на должность личностно приходится целовать в попку всевозможных Нобелевских лауреатов, покупать за баснословные деньги изделия художников, реализовывать художественные произведения среди "высшего сословия" с бесплатной рекламой таковых. С большой неохотой и неспешно, но выполняются требования профсоюзов, как и всевозможных любительских объединений типа владельцев оружия, заставляя "политика" соответственно прогибаться. Это приводит к соответствующему поведению, вынуждает создавать неестественную для шпаны конкуренцию подобии людской. Закончил мало престижный ВУЗ - станешь бугром, но не в этой жизни. Есть хоть какие-то связи в прошлом с преступным миром - забудь о карьере политика, не парься и по поводу возможности стать крупным торгашом. Изменил жене и попался - попрощайся с жизнью, т.к. всё остальное будет только безостановочным и безрадостным ухудшением нонешнего положения дел.
. Например, ни самый модный и удачливый пластический хирург с его миллионами средств, ни обладающий колоссальной властью прокурор с кучей множества недоброжелателей не ездят в бронемашине с телохранителями, тогда как средней руки "политик" или же "бизнесмен" всенепременно. Это указывает на возможность подмены псевдо людей кем либо ещё в любой момент времени, тогда как истинных созидателей если и получится заменить, то очень задорого и долго.
. Например, один из самых известных фантастов современности Р. Шекли умер в страшной нищете без качественной медицинской помощи, т.к. отказался сотрудничать с рекламодателями ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Шекли,_Роберт ). И так было во все времена со всеми не желающими продаваться "господам" строптивцами. Если бы А.Пушкина срочно не убили бы, то уже отнеся в ломбард последнее столовое серебро жены был бы вынужден просить милостыню ровно через неделю.
. Сравнив вынужденную манеру поведения, способы карьерного роста "политика" из США и нашего, ни кого не боящегося и ни в чём себе не отказывающего шпанёнка, легко понять ярость их притворщика. А что если встречаясь и сотрудничая с Россией после 2024г. окажешься подельником ворья, то как поступают порядочные люди? Незаконно нажитое вернут истинным владельцам, а сопричастных лиц в тюрьму или на помойку истории? И это в суммах исчисляемых сотнями миллиардов, если не триллионами украденных у Россиян средств, да и затронут будет весь высший эшелон власти США! Боятся, брезгуют, готовятся к предстоящему. Это понимает и Кремль. Разворовав всё и вся они жаждут дабы личное их имущество бережно и рачительно управлялось людьми, приумножалось бы конкурентно с западом. Как же избавиться от самих себя, собственного ни к чему не способного руководства? Ответ один - "враг и единственный оппозиционер Кремлю Навальный". Параша жаждет "перевернуться с головы на ноги", уйдя на пенсию и заменив себя детишками и роднёй. Будут разоблачены наиболее одиозные и мало кому нужные сомодельщики, вовремя не поделившиеся долей и способные потянуть за собой "свои люди". "Победитель тёмных сил" получит уважение и некоторую часть их прежней власти, обезопасит паханов от обвинений в тоталитаризме.
. Например, воруя государственное имущество ФСБшные гниды и "бизнес России" страховали себя от национализации передавая зарубеж 50%. Таким образом США боится 2024г. не менее и не более российских олигархов, предпринимает ровно те же шаги.
. Например, американские власти на уровне конгресса приняли закон о поиске денег "друзей Путина", который преследует цель обезопасить остальных от суда и конфискации имущества, т.к. получится, что все подельники как бы уже разоблачены, как и ошфоры.
Краткое содержание данного топика.
НИ ХЕРА НЕ УМЕЯ ДЕЛАТЬ ДАЖЕ В АФРИКЕ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ, НО ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ США И ЭТО ГОТОВО ПРОСТИТЬ САМЫМ БОГАТЫМ ОЛИГАРХАМ РОССИИ - ЛИШЬ БЫ У САМИХ НЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ БЫ ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
ПАРАША РОССИИ КРАЛИ У ГОСУДАРСТВА, И СКОРО ЭТА КОПИЛКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! А СЕБЯ ОБВОРОВЫВАТЬ СЕБЕ ПОДОБНЫМ НЕ ХОТЯТ ДАВАТЬ - СРОЧНО НУЖДАЮТСЯ В РЕАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ И ЛЮДЯХ.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Вам бы послушать специалиста в Конгрессе США.Пора бы почитать ядерную доктрину США. Там ясно сказаны причины ненависти к Путину. Главное США ищут деньги не Путина,а его окружения. 39,3% российской экономики в тени. Такое в США возможно? Мигрант из Алтая имел тягач. Перевозил фуры.Иногда брал наличными.Кто то стукнул.Конфисковали тягач.небольшой дом и депортировали,дав со счета его денег на билет до Алтая. На американских сайтах или Голос Америки,например.высказывания о Навальном и прочей оппозиции. Мимо налогов уходит 12 трлн руб. Надо Вам дожить до 2024г. Ворье во власти в России была. Были главныек источники пополнения бюджета Рязани и области. Это финансовые пирамиды.Только они налоги платили живыми деньгами,а не бартером.ТЭЦ = электроэнергией.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
. А давайте "поверим" Навальному, если он пообещает первым своим указом ввести отмену срока давности по экономическим преступлениям с 1993-2024 - в связи с правлением преступной группы во главе ВВП (Пу-у-у, Обещалкин). Ни какой чрезвычайщины, военного положения, а лишь здравый смысл. Не было возможности возбуждать и расследовать уголовные дела против коррупционеров и воров, т.к. они возглавляли страну, а теперь вперёд! Поможем США в их нелёгком деле возврата в Россию многих сотен миллиардов долларов и пеню за время неправомерного использования. ПУСТЬ НЕ БЛАГОДАРЯТ НАС ЗА ЭТО, МЫ ДОБРЫЕ. КАК И ЕВРОПА, ГДЕ ЕЩЕ ТРИЛЛИОНЫ НАШИХ ДЕНЕГ.
https://www.newsru.com/russia/01aug2016/zykov.html
https://www.zaks.ru/new/archive/view/83713
https://www.politforums.net/internal/1312091436.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путин,_Вл ... адимирович
https://www.newsru.com/russia/01aug2016/zykov.html
https://www.zaks.ru/new/archive/view/83713
https://www.politforums.net/internal/1312091436.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путин,_Вл ... адимирович
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Уголовные дела имеют срок давности. Сейчас Верховный Суд предложил снизить наказание за экономические преступленияПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2016 г. N 48
О ПРАКТИКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Так, например, установлен срок давности экономических преступлений в России за преступления: небольшой тяжести 2 года; средней тяжести – 6 лет; для тяжких деяний – 10 лет; для особо тяжких – 15 лет.
Источник: http://ugolovnyi-expert.com/srok-davnos ... upleniyam/
Что такое отмена срока давности?Все преступления не имеют срока давности.Так? Подсудны в любой год обнаружения преступления,даже через 100 лет.В первую очередь – должникам, которые не рассчитываются с кредиторами годами. Ведь по закону с них можно требовать долги только за три года.Нет срока давности с должника можно взыскивать долг хоть всю его жизнь.
от 15 ноября 2016 г. N 48
О ПРАКТИКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Так, например, установлен срок давности экономических преступлений в России за преступления: небольшой тяжести 2 года; средней тяжести – 6 лет; для тяжких деяний – 10 лет; для особо тяжких – 15 лет.
Источник: http://ugolovnyi-expert.com/srok-davnos ... upleniyam/
Что такое отмена срока давности?Все преступления не имеют срока давности.Так? Подсудны в любой год обнаружения преступления,даже через 100 лет.В первую очередь – должникам, которые не рассчитываются с кредиторами годами. Ведь по закону с них можно требовать долги только за три года.Нет срока давности с должника можно взыскивать долг хоть всю его жизнь.
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