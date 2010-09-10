Сообщение ivanes » 7 минут назад

договор между США и Россией в области утилизации оружейного плутония, подписанный в 2000 году и ратифицированный в 2011 году. В рамках соглашения каждой стороной планировалось утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Утилизация возможна путём перевода в иные формы, в том числе в МОКС-топливо, используемое в ряде АЭС для производства электроэнергии, и последующего облучения топлива в реакторах, или другими способами. Каждая сторона приняла обязательства утилизации не менее, чем 34 тонн плутония, фактическое начало переработки планировалась на 2018 год. планировалось начать утилизацию не позднее 2007 года в количестве не менее 2 тонн в год.



15 сентября 2006 года в Вашингтоне был подписан первый дополнительный протокол к соглашению об утилизации плутония.



13 апреля 2010 года в Вашингтоне был подписан второй дополнительный протокол к соглашению



По сообщениям от 2010 года, начало утилизации планировалось на 2018 год.



Ратификация договора и протоколов проведена в июне 2011 года, после чего договор вступил в силу.

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