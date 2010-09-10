Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
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Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
договор между США и Россией в области утилизации оружейного плутония, подписанный в 2000 году и ратифицированный в 2011 году. В рамках соглашения каждой стороной планировалось утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Утилизация возможна путём перевода в иные формы, в том числе в МОКС-топливо, используемое в ряде АЭС для производства электроэнергии, и последующего облучения топлива в реакторах, или другими способами. Каждая сторона приняла обязательства утилизации не менее, чем 34 тонн плутония, фактическое начало переработки планировалась на 2018 год. планировалось начать утилизацию не позднее 2007 года в количестве не менее 2 тонн в год.
15 сентября 2006 года в Вашингтоне был подписан первый дополнительный протокол к соглашению об утилизации плутония.
13 апреля 2010 года в Вашингтоне был подписан второй дополнительный протокол к соглашению
По сообщениям от 2010 года, начало утилизации планировалось на 2018 год.
Ратификация договора и протоколов проведена в июне 2011 года, после чего договор вступил в силу.
8 февраля 2019 года Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США аннулировала строительную лицензию для MOX-завода в Саванна-Ривер, на строительство было потрачено 8 млрд. долларов, для достройки просили выделить из бюджета еще 17,3 млрд., но оказалось проще закрыть завод.3 октября 2016 года президент России В. Путин распорядился о приостановлении договора по причине неспособности обеспечить выполнение обязательств американской стороной. Действие соглашения будет приостановлено через 120 дней после получения уведомления о приостановлении.Договорились о том, что этот материал будут уничтожать определенным способом, а именно - промышленным, для этого нужно было построить специальные предприятия.США предпочли разбавлять плутоний другими материалами и бетонировать хранилище.Т.е. в любом случае плутоний можно достать,очистить от примесей и пустить на ядерное оружие.Но АЭС на быстрых нейтронах построена и работает на Чукотке.Билибино. Оружейного плутония в объеме 34 тонн - этого количества достаточно для изготовления более 17 000 термоядерных зарядов
15 сентября 2006 года в Вашингтоне был подписан первый дополнительный протокол к соглашению об утилизации плутония.
13 апреля 2010 года в Вашингтоне был подписан второй дополнительный протокол к соглашению
По сообщениям от 2010 года, начало утилизации планировалось на 2018 год.
Ратификация договора и протоколов проведена в июне 2011 года, после чего договор вступил в силу.
8 февраля 2019 года Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США аннулировала строительную лицензию для MOX-завода в Саванна-Ривер, на строительство было потрачено 8 млрд. долларов, для достройки просили выделить из бюджета еще 17,3 млрд., но оказалось проще закрыть завод.3 октября 2016 года президент России В. Путин распорядился о приостановлении договора по причине неспособности обеспечить выполнение обязательств американской стороной. Действие соглашения будет приостановлено через 120 дней после получения уведомления о приостановлении.Договорились о том, что этот материал будут уничтожать определенным способом, а именно - промышленным, для этого нужно было построить специальные предприятия.США предпочли разбавлять плутоний другими материалами и бетонировать хранилище.Т.е. в любом случае плутоний можно достать,очистить от примесей и пустить на ядерное оружие.Но АЭС на быстрых нейтронах построена и работает на Чукотке.Билибино. Оружейного плутония в объеме 34 тонн - этого количества достаточно для изготовления более 17 000 термоядерных зарядов
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
. Спустя полгода подведём некоторые предварительные итоги данной темы. Распространяя по сотням форумов с конца марта в первом топике писал о нынешних руководителях Россией: «…на фоне самой богатой державы мира и полного обнищания народа не стесняются ни груды часов за десятки миллионов, ни дворцов с яхтами, выставляемые напоказ. Как ещё всевозможная шалупонь отделит себя от народа, покажет крутизну и право материально и социально быть несоизмеримо выше?», и в начале апреля, т.е. практически сразу же получил ответку от губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал десятки тысяч протестующих против мусорного полигона "шелупонью".
https://www.newsru.com/russia/08apr2019/musor.html
Плохо понимая, что в России происходит в действительности и явно считая других наивными несмышленышами Навальный тоже «завёлся».
https://www.youtube.com/watch?v=PBrTc_srwRc
Смешно, смешно, и ещё раз смешно!
Во втором топике темы я рассказал, кто и как совершал «революции» 1991 и 1993г., разваливал и разворовывал СССР, сносил памятник Дзержинского на Лубянке и баломутил народ. Упомянул шпану из приёмного отделения ФСБ по Москве и области, и через один месяц так же появилась «ответка» в виде дела Голунова. Само собой, что сия провокация была направлена не против журналиста, а против сегодняшнего руководства, которому пришлось отдуваться за всех и вся – уволили с помощником. Навальный же провёл «собственное расследование» и уличил генералитет во владении дорогостоящей, явно не по карману недвижимостью, что завершило разгром и чей-то постановочный спектакль, т.к. увольнение было оправданно действиями аппозиции.
https://www.youtube.com/watch?v=GC4TkV8qqWs
Прикольно, причём даже очень!
. Ждём отчёта американского сената о воровстве подельников Путина. Кстати, совсем недавно помощники Навального, рассказывая о руководстве Мосгордумой, упомянули, что процессуальные сроки их наказания ещё очень давно не выйдут. Прямо так и заявили, т.е. как бы намекают на прочтение данной статьи (?!). Одновременно нет ни какой реакции на требование о продление процессуальных сроков для воров до бессрочных с 1992 по 2024. Судя по всему жаждут налаженной Путиным «системы» - поднимутся во власть и будут шантажировать коррупционеров и воров из «бывших». Нет и желания на общих основаниях ежегодно сдавать квалификационные экзамены для определения уровня зарплаты и должностей госслужащих, как и ликвидировать не отражающие какие-то профессиональные, любительские или социальные категории псевдо политические партии. Во ведь наглость! Как какой-то взяточник не хочет отчитаться перед ФБК на обвинения, то это беспредел. А как не сотнях форумов с миллионами читателей ему бросают очередной вызов с конкретными требованиями, то дрейфит и отмалчивается, «ни чего не знает» о происходящем в стране и Интернет.
https://www.newsru.com/russia/08apr2019/musor.html
Плохо понимая, что в России происходит в действительности и явно считая других наивными несмышленышами Навальный тоже «завёлся».
https://www.youtube.com/watch?v=PBrTc_srwRc
Смешно, смешно, и ещё раз смешно!
Во втором топике темы я рассказал, кто и как совершал «революции» 1991 и 1993г., разваливал и разворовывал СССР, сносил памятник Дзержинского на Лубянке и баломутил народ. Упомянул шпану из приёмного отделения ФСБ по Москве и области, и через один месяц так же появилась «ответка» в виде дела Голунова. Само собой, что сия провокация была направлена не против журналиста, а против сегодняшнего руководства, которому пришлось отдуваться за всех и вся – уволили с помощником. Навальный же провёл «собственное расследование» и уличил генералитет во владении дорогостоящей, явно не по карману недвижимостью, что завершило разгром и чей-то постановочный спектакль, т.к. увольнение было оправданно действиями аппозиции.
https://www.youtube.com/watch?v=GC4TkV8qqWs
Прикольно, причём даже очень!
. Ждём отчёта американского сената о воровстве подельников Путина. Кстати, совсем недавно помощники Навального, рассказывая о руководстве Мосгордумой, упомянули, что процессуальные сроки их наказания ещё очень давно не выйдут. Прямо так и заявили, т.е. как бы намекают на прочтение данной статьи (?!). Одновременно нет ни какой реакции на требование о продление процессуальных сроков для воров до бессрочных с 1992 по 2024. Судя по всему жаждут налаженной Путиным «системы» - поднимутся во власть и будут шантажировать коррупционеров и воров из «бывших». Нет и желания на общих основаниях ежегодно сдавать квалификационные экзамены для определения уровня зарплаты и должностей госслужащих, как и ликвидировать не отражающие какие-то профессиональные, любительские или социальные категории псевдо политические партии. Во ведь наглость! Как какой-то взяточник не хочет отчитаться перед ФБК на обвинения, то это беспредел. А как не сотнях форумов с миллионами читателей ему бросают очередной вызов с конкретными требованиями, то дрейфит и отмалчивается, «ни чего не знает» о происходящем в стране и Интернет.
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