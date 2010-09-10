Сообщение disman3 » 25 минут назад

. Спустя полгода подведём некоторые предварительные итоги данной темы. Распространяя по сотням форумов с конца марта в первом топике писал о нынешних руководителях Россией: «…на фоне самой богатой державы мира и полного обнищания народа не стесняются ни груды часов за десятки миллионов, ни дворцов с яхтами, выставляемые напоказ. Как ещё всевозможная шалупонь отделит себя от народа, покажет крутизну и право материально и социально быть несоизмеримо выше?», и в начале апреля, т.е. практически сразу же получил ответку от губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал десятки тысяч протестующих против мусорного полигона "шелупонью".Плохо понимая, что в России происходит в действительности и явно считая других наивными несмышленышами Навальный тоже «завёлся».Смешно, смешно, и ещё раз смешно!Во втором топике темы я рассказал, кто и как совершал «революции» 1991 и 1993г., разваливал и разворовывал СССР, сносил памятник Дзержинского на Лубянке и баломутил народ. Упомянул шпану из приёмного отделения ФСБ по Москве и области, и через один месяц так же появилась «ответка» в виде дела Голунова. Само собой, что сия провокация была направлена не против журналиста, а против сегодняшнего руководства, которому пришлось отдуваться за всех и вся – уволили с помощником. Навальный же провёл «собственное расследование» и уличил генералитет во владении дорогостоящей, явно не по карману недвижимостью, что завершило разгром и чей-то постановочный спектакль, т.к. увольнение было оправданно действиями аппозиции.Прикольно, причём даже очень!. Ждём отчёта американского сената о воровстве подельников Путина. Кстати, совсем недавно помощники Навального, рассказывая о руководстве Мосгордумой, упомянули, что процессуальные сроки их наказания ещё очень давно не выйдут. Прямо так и заявили, т.е. как бы намекают на прочтение данной статьи (?!). Одновременно нет ни какой реакции на требование о продление процессуальных сроков для воров до бессрочных с 1992 по 2024. Судя по всему жаждут налаженной Путиным «системы» - поднимутся во власть и будут шантажировать коррупционеров и воров из «бывших». Нет и желания на общих основаниях ежегодно сдавать квалификационные экзамены для определения уровня зарплаты и должностей госслужащих, как и ликвидировать не отражающие какие-то профессиональные, любительские или социальные категории псевдо политические партии. Во ведь наглость! Как какой-то взяточник не хочет отчитаться перед ФБК на обвинения, то это беспредел. А как не сотнях форумов с миллионами читателей ему бросают очередной вызов с конкретными требованиями, то дрейфит и отмалчивается, «ни чего не знает» о происходящем в стране и Интернет.