Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
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Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
договор между США и Россией в области утилизации оружейного плутония, подписанный в 2000 году и ратифицированный в 2011 году. В рамках соглашения каждой стороной планировалось утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Утилизация возможна путём перевода в иные формы, в том числе в МОКС-топливо, используемое в ряде АЭС для производства электроэнергии, и последующего облучения топлива в реакторах, или другими способами. Каждая сторона приняла обязательства утилизации не менее, чем 34 тонн плутония, фактическое начало переработки планировалась на 2018 год. планировалось начать утилизацию не позднее 2007 года в количестве не менее 2 тонн в год.
15 сентября 2006 года в Вашингтоне был подписан первый дополнительный протокол к соглашению об утилизации плутония.
13 апреля 2010 года в Вашингтоне был подписан второй дополнительный протокол к соглашению
По сообщениям от 2010 года, начало утилизации планировалось на 2018 год.
Ратификация договора и протоколов проведена в июне 2011 года, после чего договор вступил в силу.
8 февраля 2019 года Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США аннулировала строительную лицензию для MOX-завода в Саванна-Ривер, на строительство было потрачено 8 млрд. долларов, для достройки просили выделить из бюджета еще 17,3 млрд., но оказалось проще закрыть завод.3 октября 2016 года президент России В. Путин распорядился о приостановлении договора по причине неспособности обеспечить выполнение обязательств американской стороной. Действие соглашения будет приостановлено через 120 дней после получения уведомления о приостановлении.Договорились о том, что этот материал будут уничтожать определенным способом, а именно - промышленным, для этого нужно было построить специальные предприятия.США предпочли разбавлять плутоний другими материалами и бетонировать хранилище.Т.е. в любом случае плутоний можно достать,очистить от примесей и пустить на ядерное оружие.Но АЭС на быстрых нейтронах построена и работает на Чукотке.Билибино. Оружейного плутония в объеме 34 тонн - этого количества достаточно для изготовления более 17 000 термоядерных зарядов
15 сентября 2006 года в Вашингтоне был подписан первый дополнительный протокол к соглашению об утилизации плутония.
13 апреля 2010 года в Вашингтоне был подписан второй дополнительный протокол к соглашению
По сообщениям от 2010 года, начало утилизации планировалось на 2018 год.
Ратификация договора и протоколов проведена в июне 2011 года, после чего договор вступил в силу.
8 февраля 2019 года Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США аннулировала строительную лицензию для MOX-завода в Саванна-Ривер, на строительство было потрачено 8 млрд. долларов, для достройки просили выделить из бюджета еще 17,3 млрд., но оказалось проще закрыть завод.3 октября 2016 года президент России В. Путин распорядился о приостановлении договора по причине неспособности обеспечить выполнение обязательств американской стороной. Действие соглашения будет приостановлено через 120 дней после получения уведомления о приостановлении.Договорились о том, что этот материал будут уничтожать определенным способом, а именно - промышленным, для этого нужно было построить специальные предприятия.США предпочли разбавлять плутоний другими материалами и бетонировать хранилище.Т.е. в любом случае плутоний можно достать,очистить от примесей и пустить на ядерное оружие.Но АЭС на быстрых нейтронах построена и работает на Чукотке.Билибино. Оружейного плутония в объеме 34 тонн - этого количества достаточно для изготовления более 17 000 термоядерных зарядов
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
. Спустя полгода подведём некоторые предварительные итоги данной темы. Распространяя по сотням форумов с конца марта в первом топике писал о нынешних руководителях Россией: «…на фоне самой богатой державы мира и полного обнищания народа не стесняются ни груды часов за десятки миллионов, ни дворцов с яхтами, выставляемые напоказ. Как ещё всевозможная шалупонь отделит себя от народа, покажет крутизну и право материально и социально быть несоизмеримо выше?», и в начале апреля, т.е. практически сразу же получил ответку от губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал десятки тысяч протестующих против мусорного полигона "шелупонью".
https://www.newsru.com/russia/08apr2019/musor.html
Плохо понимая, что в России происходит в действительности и явно считая других наивными несмышленышами Навальный тоже «завёлся».
https://www.youtube.com/watch?v=PBrTc_srwRc
Смешно, смешно, и ещё раз смешно!
Во втором топике темы я рассказал, кто и как совершал «революции» 1991 и 1993г., разваливал и разворовывал СССР, сносил памятник Дзержинского на Лубянке и баломутил народ. Упомянул шпану из приёмного отделения ФСБ по Москве и области, и через один месяц так же появилась «ответка» в виде дела Голунова. Само собой, что сия провокация была направлена не против журналиста, а против сегодняшнего руководства, которому пришлось отдуваться за всех и вся – уволили с помощником. Навальный же провёл «собственное расследование» и уличил генералитет во владении дорогостоящей, явно не по карману недвижимостью, что завершило разгром и чей-то постановочный спектакль, т.к. увольнение было оправданно действиями аппозиции.
https://www.youtube.com/watch?v=GC4TkV8qqWs
Прикольно, причём даже очень!
. Ждём отчёта американского сената о воровстве подельников Путина. Кстати, совсем недавно помощники Навального, рассказывая о руководстве Мосгордумой, упомянули, что процессуальные сроки их наказания ещё очень давно не выйдут. Прямо так и заявили, т.е. как бы намекают на прочтение данной статьи (?!). Одновременно нет ни какой реакции на требование о продление процессуальных сроков для воров до бессрочных с 1992 по 2024. Судя по всему жаждут налаженной Путиным «системы» - поднимутся во власть и будут шантажировать коррупционеров и воров из «бывших». Нет и желания на общих основаниях ежегодно сдавать квалификационные экзамены для определения уровня зарплаты и должностей госслужащих, как и ликвидировать не отражающие какие-то профессиональные, любительские или социальные категории псевдо политические партии. Во ведь наглость! Как какой-то взяточник не хочет отчитаться перед ФБК на обвинения, то это беспредел. А как не сотнях форумов с миллионами читателей ему бросают очередной вызов с конкретными требованиями, то дрейфит и отмалчивается, «ни чего не знает» о происходящем в стране и Интернет.
https://www.newsru.com/russia/08apr2019/musor.html
Плохо понимая, что в России происходит в действительности и явно считая других наивными несмышленышами Навальный тоже «завёлся».
https://www.youtube.com/watch?v=PBrTc_srwRc
Смешно, смешно, и ещё раз смешно!
Во втором топике темы я рассказал, кто и как совершал «революции» 1991 и 1993г., разваливал и разворовывал СССР, сносил памятник Дзержинского на Лубянке и баломутил народ. Упомянул шпану из приёмного отделения ФСБ по Москве и области, и через один месяц так же появилась «ответка» в виде дела Голунова. Само собой, что сия провокация была направлена не против журналиста, а против сегодняшнего руководства, которому пришлось отдуваться за всех и вся – уволили с помощником. Навальный же провёл «собственное расследование» и уличил генералитет во владении дорогостоящей, явно не по карману недвижимостью, что завершило разгром и чей-то постановочный спектакль, т.к. увольнение было оправданно действиями аппозиции.
https://www.youtube.com/watch?v=GC4TkV8qqWs
Прикольно, причём даже очень!
. Ждём отчёта американского сената о воровстве подельников Путина. Кстати, совсем недавно помощники Навального, рассказывая о руководстве Мосгордумой, упомянули, что процессуальные сроки их наказания ещё очень давно не выйдут. Прямо так и заявили, т.е. как бы намекают на прочтение данной статьи (?!). Одновременно нет ни какой реакции на требование о продление процессуальных сроков для воров до бессрочных с 1992 по 2024. Судя по всему жаждут налаженной Путиным «системы» - поднимутся во власть и будут шантажировать коррупционеров и воров из «бывших». Нет и желания на общих основаниях ежегодно сдавать квалификационные экзамены для определения уровня зарплаты и должностей госслужащих, как и ликвидировать не отражающие какие-то профессиональные, любительские или социальные категории псевдо политические партии. Во ведь наглость! Как какой-то взяточник не хочет отчитаться перед ФБК на обвинения, то это беспредел. А как не сотнях форумов с миллионами читателей ему бросают очередной вызов с конкретными требованиями, то дрейфит и отмалчивается, «ни чего не знает» о происходящем в стране и Интернет.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
1.Навальный не может ответить как и откуда пришли переводы на 1 млрд руб.Фонд расследования коррупции совсем не так беден.Об этом сообщил.Ходорковский,который часто дает интервью Эхо Москвы.
2.США второй год ищут богатства Путина,хотя через транзакции контролируют 100% всех переводов и платежей.12 американских банков за это получают до 0,3% комиссионных.Значит не то ищут,может быть уже не нашли. Сейчас сами банки показали все счета и переводы Порошенко и бюджетные в качестве платежа за импорт.
3.Ненависть к Путину известна всему миру. Обладатель огромных богатств-Россия.Обладатель ядерного оружия-Россия, поставщик энергоносителей в Европу-Россия.Этим государством управляет Путин.При Ельцине совсем иное дело.Советники из США указывали кому и сколько поставить нефти и газа,металла. Откуда импортировать продовольствие указывали американские советники.А тут когда закупавшая пшеницу Россия стала конкурентом США на зерновом рынке.Сланцевая нефть и газ дорогое удовольствие для США.А тут Россия сумела уговорить ОПЕК по снижению нефти на биржевых торгах.Надо покупать свою,дорогую,не покупать импортную по такой же цене.А тут газовая война.США проигрывают.Какое может почтение к такому государству и власти в нем.
Навального есть возможность завалить.Явно наш -США сукин сын.
2.США второй год ищут богатства Путина,хотя через транзакции контролируют 100% всех переводов и платежей.12 американских банков за это получают до 0,3% комиссионных.Значит не то ищут,может быть уже не нашли. Сейчас сами банки показали все счета и переводы Порошенко и бюджетные в качестве платежа за импорт.
3.Ненависть к Путину известна всему миру. Обладатель огромных богатств-Россия.Обладатель ядерного оружия-Россия, поставщик энергоносителей в Европу-Россия.Этим государством управляет Путин.При Ельцине совсем иное дело.Советники из США указывали кому и сколько поставить нефти и газа,металла. Откуда импортировать продовольствие указывали американские советники.А тут когда закупавшая пшеницу Россия стала конкурентом США на зерновом рынке.Сланцевая нефть и газ дорогое удовольствие для США.А тут Россия сумела уговорить ОПЕК по снижению нефти на биржевых торгах.Надо покупать свою,дорогую,не покупать импортную по такой же цене.А тут газовая война.США проигрывают.Какое может почтение к такому государству и власти в нем.
Навального есть возможность завалить.Явно наш -США сукин сын.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Некоторые подробности и комментарии ко второму топику автора.
. Я рассказывал суть происходящего 22 августа 1991г. позади от Лубянки, где располагалось приёмное отделение КГБ по Москве и области (спустя месяц после выхода статьи которое «кое-кто» разгромил как бы его по делу Голунова, показав свою власть и «умение жить» супротив «тявканья» средств массовых информаций и disman3 c интернет). Если кому-то интересно, то можно узнать кое-какие детали и о происходившем тогда.
. Автор занимался политикой ещё в ВУЗе, где готовили специалистов для подмосковного ЦУПа, НПО «Энергия и проекта «Буран», печатаясь в её газетёнке, поэтому появление рядом с приёмным отделением ФСБ не было какой-то случайностью. Ещё в первый день «революции» был рядом с Белым Домом, где видел всё от начала и до конца. Сумбур и непонятки, возникшие после просмотра телевидения с «Лебединым озером», сменились ощущением обманутости и «тёмной воды» после выступления Ельцина и Попова. Уходя подошёл к центральному подъезду, где ещё толпились люди. Абсолютнейшая толстозадая ФСБшница, стоя спиной к входу, «зачем-то» записывала фамилии подошедших в какую-то тетрадь в клеточку. Стою и наблюдаю безучастно. Как только «напор» из «патриотов» прекратился, то она, как бы общаясь с другой бабой, начала прибздевать: «Это для охраны. У нас есть автоматы, их нужно раздать». Поскольку был лучшим в школе из всех видов вооружений: калаш, мелкашка и духовушка, что даже приезжала комиссия для определения меня в снайпера, неплохо садил в тире у отца из Тотоши, то тут же заинтересовался и так же записался. Крыса стала шериться и как Ленин с хитрецой ко мне: «И место прописки скажешь?». Я заржал над её «умом» и как сын высокопоставленных родителей с вызовом всем окружающим раскрыл подробности. Все тут же «потухли» и потеряли интерес к моей личности. Иду назад к метро, а стоящие на мосточке мужички, завидев молодого и красивого в строгом костюме, тут же заорали и заулюлюкали. С неохотой возвращаюсь и подхожу узнать чего надо. «А ты тут чего делаешь?». С недоумением и вызовом спрашиваю что им нужно. Ничего, ничего, мы просто так. На следующий день с «Красных Ворот» иду пешком до Лубянки «посмотреть на народ». Всё как обычно. В кои-то веки распогодилось и даже стало тепло, что все счастливо хлопочут. Подхожу к приёмной, а там, несколько в стороне, с обиженными лицами и тупыми мордами собралось несколько десятков человек. Подхожу и слышу часть разговора: «Они соберут своих, а мы своих». «…». «Успеем, ничего страшного. Тут много наших дежурит». Толпа увеличивалась в течении 40-ка минут и достигла порядка 100-150 человек. Тут всё и началось. В яркий и солнечный день внезапно зажёгся свет (!) в самом дальнем подъезде, поэтому стоявший поодаль народ с недовольным стоном попёр туда, и «всё завертелось». Когда на четверть разбили красную аккуратную табличку приёмного отделения ФСБ, то с жадностью 7-10 из них бросились подбирать осколки, причитая, что после они будут стоить дороже Берлинской стены. Спустя несколько часов толпа недовольных СССР «настоящих демократов» едва достигала полутра сотен, что многие любопытные прохожие, видя отсутствия действия и какого-то желания «бунтарей», стали расходиться.
. На женских форумах второй топик автора был воспринят как рассказ о его воровстве на хлебозаводе. Чтож, придётся дать некоторые разъяснения. Мы изготавливали лишь только чёрный хлеб, а сколько вы всей семьёй его едите в месяц? Может пару батонов или чуть больше. Вот и подсчитайте, сколько необходимо продуктовых магазинов для распространения 1.200.000 «левой» продукции, не считая, которая нужна для отчётности перед государством. Думаю, что скажете: «Да в Москве столько и нет, как же тогда «учтённая продукция?». Окажетесь правы. Обслуживали и область, что даже попики из Загорска специально приезжали на другой конец Москвы. Крали не только мелкими контейнерами по 250 буханок, что работягам приходилось делать очень напряжённо корячась, т.к. это не предусматривалось технологией погрузки (приходилось сходить с заводского конвейера и вставать прямо к жаркой печи и нагибаясь собирать хлеб; двигать ржавые контейнеры с дрянными колёсиками на пупе, а не по рельсам). Но и подходили к нам и жалобным голосом, полушёпотом: «Дай, дай». Засовывали под рясу несколько супер горячих и влажных буханок и воровато оглядываясь несколько раз бегали к машине прятать «добычу» в моторный отсек. Таким образом вся без исключения работающая Москва и область были ворами , но работяги получали ещё один оклад к зарплате, т.е. 3-5% от "похищенного", а остальное получало КГБ, парткомы и "начальство". При этом "начальство" зорко следило за работягами, чтобы те не воровали, а работали, беря с них письменное свидетельство в лояльностии к себе и "системе" - уже составленную объяснительную, где необходимо поставить подпись и число "кражи".
. Я рассказывал суть происходящего 22 августа 1991г. позади от Лубянки, где располагалось приёмное отделение КГБ по Москве и области (спустя месяц после выхода статьи которое «кое-кто» разгромил как бы его по делу Голунова, показав свою власть и «умение жить» супротив «тявканья» средств массовых информаций и disman3 c интернет). Если кому-то интересно, то можно узнать кое-какие детали и о происходившем тогда.
. Автор занимался политикой ещё в ВУЗе, где готовили специалистов для подмосковного ЦУПа, НПО «Энергия и проекта «Буран», печатаясь в её газетёнке, поэтому появление рядом с приёмным отделением ФСБ не было какой-то случайностью. Ещё в первый день «революции» был рядом с Белым Домом, где видел всё от начала и до конца. Сумбур и непонятки, возникшие после просмотра телевидения с «Лебединым озером», сменились ощущением обманутости и «тёмной воды» после выступления Ельцина и Попова. Уходя подошёл к центральному подъезду, где ещё толпились люди. Абсолютнейшая толстозадая ФСБшница, стоя спиной к входу, «зачем-то» записывала фамилии подошедших в какую-то тетрадь в клеточку. Стою и наблюдаю безучастно. Как только «напор» из «патриотов» прекратился, то она, как бы общаясь с другой бабой, начала прибздевать: «Это для охраны. У нас есть автоматы, их нужно раздать». Поскольку был лучшим в школе из всех видов вооружений: калаш, мелкашка и духовушка, что даже приезжала комиссия для определения меня в снайпера, неплохо садил в тире у отца из Тотоши, то тут же заинтересовался и так же записался. Крыса стала шериться и как Ленин с хитрецой ко мне: «И место прописки скажешь?». Я заржал над её «умом» и как сын высокопоставленных родителей с вызовом всем окружающим раскрыл подробности. Все тут же «потухли» и потеряли интерес к моей личности. Иду назад к метро, а стоящие на мосточке мужички, завидев молодого и красивого в строгом костюме, тут же заорали и заулюлюкали. С неохотой возвращаюсь и подхожу узнать чего надо. «А ты тут чего делаешь?». С недоумением и вызовом спрашиваю что им нужно. Ничего, ничего, мы просто так. На следующий день с «Красных Ворот» иду пешком до Лубянки «посмотреть на народ». Всё как обычно. В кои-то веки распогодилось и даже стало тепло, что все счастливо хлопочут. Подхожу к приёмной, а там, несколько в стороне, с обиженными лицами и тупыми мордами собралось несколько десятков человек. Подхожу и слышу часть разговора: «Они соберут своих, а мы своих». «…». «Успеем, ничего страшного. Тут много наших дежурит». Толпа увеличивалась в течении 40-ка минут и достигла порядка 100-150 человек. Тут всё и началось. В яркий и солнечный день внезапно зажёгся свет (!) в самом дальнем подъезде, поэтому стоявший поодаль народ с недовольным стоном попёр туда, и «всё завертелось». Когда на четверть разбили красную аккуратную табличку приёмного отделения ФСБ, то с жадностью 7-10 из них бросились подбирать осколки, причитая, что после они будут стоить дороже Берлинской стены. Спустя несколько часов толпа недовольных СССР «настоящих демократов» едва достигала полутра сотен, что многие любопытные прохожие, видя отсутствия действия и какого-то желания «бунтарей», стали расходиться.
. На женских форумах второй топик автора был воспринят как рассказ о его воровстве на хлебозаводе. Чтож, придётся дать некоторые разъяснения. Мы изготавливали лишь только чёрный хлеб, а сколько вы всей семьёй его едите в месяц? Может пару батонов или чуть больше. Вот и подсчитайте, сколько необходимо продуктовых магазинов для распространения 1.200.000 «левой» продукции, не считая, которая нужна для отчётности перед государством. Думаю, что скажете: «Да в Москве столько и нет, как же тогда «учтённая продукция?». Окажетесь правы. Обслуживали и область, что даже попики из Загорска специально приезжали на другой конец Москвы. Крали не только мелкими контейнерами по 250 буханок, что работягам приходилось делать очень напряжённо корячась, т.к. это не предусматривалось технологией погрузки (приходилось сходить с заводского конвейера и вставать прямо к жаркой печи и нагибаясь собирать хлеб; двигать ржавые контейнеры с дрянными колёсиками на пупе, а не по рельсам). Но и подходили к нам и жалобным голосом, полушёпотом: «Дай, дай». Засовывали под рясу несколько супер горячих и влажных буханок и воровато оглядываясь несколько раз бегали к машине прятать «добычу» в моторный отсек. Таким образом вся без исключения работающая Москва и область были ворами , но работяги получали ещё один оклад к зарплате, т.е. 3-5% от "похищенного", а остальное получало КГБ, парткомы и "начальство". При этом "начальство" зорко следило за работягами, чтобы те не воровали, а работали, беря с них письменное свидетельство в лояльностии к себе и "системе" - уже составленную объяснительную, где необходимо поставить подпись и число "кражи".
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Выборы прошли.Где сторонники Навального? Пролетели мимо.
Гозман -СПС." Сколько по ТВ я ругаю Путина!Никто из его сторонников не набил мне морду.Значит их мало."Так и напрашивается на мордобой лидер СПС.Если произойдет,тут же побежит в полиции за защитой.Найдутся российские радикалы или националисты для того,чтобы морду расквасить? Или их нет вообще?
Гозман -СПС." Сколько по ТВ я ругаю Путина!Никто из его сторонников не набил мне морду.Значит их мало."Так и напрашивается на мордобой лидер СПС.Если произойдет,тут же побежит в полиции за защитой.Найдутся российские радикалы или националисты для того,чтобы морду расквасить? Или их нет вообще?
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Вчера 7.09 в московской галерее «Арт 4» открылась выставка Олега Навального. На нее собралась вся оппозиционная тусовка. Пришли Любовь Соболь, Алексей Навальный с женой, Надежда Толоконникова, Шило из «Кровостока». Петр Верзилов отыграл диджей-сет. Татуировки по эскизам Олега Навального можно было набить прямо на выставке.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
Вчера 7.09 в московской галерее «Арт 4» открылась выставка Олега Навального. На нее собралась вся оппозиционная тусовка. Пришли Любовь Соболь, Алексей Навальный с женой, Надежда Толоконникова, Шило из «Кровостока». Петр Верзилов отыграл диджей-сет. Татуировки по эскизам Олега Навального можно было набить прямо на выставке.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
И смех и грех (к первому топику от 21.04.2019).
. Распространял неделю по нескольким сотням форумов, говоря о престарелом лысом старике с одышкой и высокорослым, широкоплечем архаровце. Ответку получил 10.05.2019: «Путин участвует в гала-матче по хоккею в Сочи».
https://www.youtube.com/watch?v=np2JnHLGXVE
А через несколько дней последовала ревнивая истерика.
https://www.youtube.com/watch?v=PSsfvkKO-Mg&t=12s
Нужен ли такой «политик» России, который не только «ни чего не знает» о происходящем на просторах Интернет, но и переворачивает всё с ног на голову, сравнивая Обещалкина с тяжело больным Брежневым, супротив фактов выпячивая себя.
. Распространял неделю по нескольким сотням форумов, говоря о престарелом лысом старике с одышкой и высокорослым, широкоплечем архаровце. Ответку получил 10.05.2019: «Путин участвует в гала-матче по хоккею в Сочи».
https://www.youtube.com/watch?v=np2JnHLGXVE
А через несколько дней последовала ревнивая истерика.
https://www.youtube.com/watch?v=PSsfvkKO-Mg&t=12s
Нужен ли такой «политик» России, который не только «ни чего не знает» о происходящем на просторах Интернет, но и переворачивает всё с ног на голову, сравнивая Обещалкина с тяжело больным Брежневым, супротив фактов выпячивая себя.
Re: Почему штаты "ненавидят" Путина и почитают Навального?
А сколько ваших корешей миллиардеры?
А вы знаете о таком разделе математики как теория вероятности?
https://econ.wikireading.ru/53019
https://econ.wikireading.ru/53020
(Справа вверху в статье имеется оглавление и гиперссылки).
А если вы поняли зачем предыдущие два вопроса, то что ещё нужно для уличения Путина в коррупции? Может ждёте расследования американского сената или выступления «главного врага» из ФБК Навального? Что ещё нужно для разоблачения корруционера и вора, как ни кем не отрицаемые факты, указывающие на криминальную деятельность лица на должности президента?
Можно было бы порассуждать о том, что подручные Путина олигархи миллиардеры России ни чего не умеют делать головой или руками, трусливы и глупы. Дать им шанс перед возвратом украденного обратно в доход государства вызвать на поединок трёх отличников МГУ по любой специальности, дабы доказать свою необходимость и привилегированное положение. Но ведь ответ будет очевиден! «А если вы так ставите вопрос, то мы крутые мужики и нам немного повезло в жизни. Вы нам просто завидуете и не любите богатых». Доказать крутость в тире или на тотеме они отказываются, как и доказать свою веру в Бога и провидение, которые им как бы всё дали, трижды крутанув барабан револьвера с одним вынутым патроном. Не умный, не крутой и трусливый «сын Божий» – кто же ты тогда на самом деле? Может какой-то скрытый талант обитает в тебе, что не виден, не слышен, не ощутим окружающими. Пришло время и ты раскрыл его, став олигархом. Да, тогда изволь творческая личность прогуляться с несколькими сменами белья и парой тысяч баксов в любую страну мира, а когда ты там снова поднимешься в положении и разбогатеешь, то вернём всё конфискованное. На этом моменте разговора «скрытые таланты творческой личности» пропадают и начинаются потуги по возможному возврату части украденного по старым ценам и без процентов за время неправомерного использования, отсутствия доказательств криминального происхождения богатств или исчерпания процессуальных сроков преследования. Благодаря «избранникам народа» с их заказной юридической деятельностью вор становится как бы неуязвим. При этом здравый смысл и логику параша отрицает или же плюёт на неё. Психиатрическая клиника не желает ставить диагнозов, а шаманы прикрывают этот шабаш.
НЕ БУДЕМ ЖДАТЬ «РАЗОБЛАЧЕНИЙ» ФБК ИЛИ АМЕРИКАНСКОГО СЕНАТА! ПУТИН И ВСЕ ОЛИГАРХИ РОССИИ ВОРЫ И КОРРУПЦИОНЕРЫ. ЛИБО ОНИ ДОКАЖУТ СВОЮ НАДОБНОСТЬ НАРОДУ, ЛИБО НЕ ПЕНЯЮТ НА ЗАКОН И НЕ ПРИЗЫВАЮТ К МИЛОСЕРДИЮ «ХОТЯ БЫ ДЛЯ РОДНИ И ДЕТЕЙ».
Тоже интересная статейка о коррупционерах и ворах России и соответственно и Путине.
https://ru-compromat.livejournal.com/68108.html
ТЕМА ЗАКРЫТА. НАВАЛЬНЫЙ КАК И ПУТИН НЕ НУЖНЫ РОССИИ, КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, ЖАЖДУЩИЕ ПРИКРЫТЬ УХОД СТАРПЕРЦА И ПРИХОДА ИХ ДЕТИШЕК ИЗ «БЛОНДИНОК ЗА УГЛОМ». НЕ НУЖНО СТО РАЗ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ «ЗМЕЕЛОВА», ЧТО БЫ ПОНЯТЬ КТО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЗАВЛАДЕЛ ТЕТРАДЬЮ И СТАЛ ГЛАВНЫМ ШАНТАЖИСТОМ И ПОДЕЛЬНИКОМ ОЛИГАРХОВ.
А вы знаете о таком разделе математики как теория вероятности?
https://econ.wikireading.ru/53019
https://econ.wikireading.ru/53020
(Справа вверху в статье имеется оглавление и гиперссылки).
А если вы поняли зачем предыдущие два вопроса, то что ещё нужно для уличения Путина в коррупции? Может ждёте расследования американского сената или выступления «главного врага» из ФБК Навального? Что ещё нужно для разоблачения корруционера и вора, как ни кем не отрицаемые факты, указывающие на криминальную деятельность лица на должности президента?
Можно было бы порассуждать о том, что подручные Путина олигархи миллиардеры России ни чего не умеют делать головой или руками, трусливы и глупы. Дать им шанс перед возвратом украденного обратно в доход государства вызвать на поединок трёх отличников МГУ по любой специальности, дабы доказать свою необходимость и привилегированное положение. Но ведь ответ будет очевиден! «А если вы так ставите вопрос, то мы крутые мужики и нам немного повезло в жизни. Вы нам просто завидуете и не любите богатых». Доказать крутость в тире или на тотеме они отказываются, как и доказать свою веру в Бога и провидение, которые им как бы всё дали, трижды крутанув барабан револьвера с одним вынутым патроном. Не умный, не крутой и трусливый «сын Божий» – кто же ты тогда на самом деле? Может какой-то скрытый талант обитает в тебе, что не виден, не слышен, не ощутим окружающими. Пришло время и ты раскрыл его, став олигархом. Да, тогда изволь творческая личность прогуляться с несколькими сменами белья и парой тысяч баксов в любую страну мира, а когда ты там снова поднимешься в положении и разбогатеешь, то вернём всё конфискованное. На этом моменте разговора «скрытые таланты творческой личности» пропадают и начинаются потуги по возможному возврату части украденного по старым ценам и без процентов за время неправомерного использования, отсутствия доказательств криминального происхождения богатств или исчерпания процессуальных сроков преследования. Благодаря «избранникам народа» с их заказной юридической деятельностью вор становится как бы неуязвим. При этом здравый смысл и логику параша отрицает или же плюёт на неё. Психиатрическая клиника не желает ставить диагнозов, а шаманы прикрывают этот шабаш.
НЕ БУДЕМ ЖДАТЬ «РАЗОБЛАЧЕНИЙ» ФБК ИЛИ АМЕРИКАНСКОГО СЕНАТА! ПУТИН И ВСЕ ОЛИГАРХИ РОССИИ ВОРЫ И КОРРУПЦИОНЕРЫ. ЛИБО ОНИ ДОКАЖУТ СВОЮ НАДОБНОСТЬ НАРОДУ, ЛИБО НЕ ПЕНЯЮТ НА ЗАКОН И НЕ ПРИЗЫВАЮТ К МИЛОСЕРДИЮ «ХОТЯ БЫ ДЛЯ РОДНИ И ДЕТЕЙ».
Тоже интересная статейка о коррупционерах и ворах России и соответственно и Путине.
https://ru-compromat.livejournal.com/68108.html
ТЕМА ЗАКРЫТА. НАВАЛЬНЫЙ КАК И ПУТИН НЕ НУЖНЫ РОССИИ, КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, ЖАЖДУЩИЕ ПРИКРЫТЬ УХОД СТАРПЕРЦА И ПРИХОДА ИХ ДЕТИШЕК ИЗ «БЛОНДИНОК ЗА УГЛОМ». НЕ НУЖНО СТО РАЗ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ «ЗМЕЕЛОВА», ЧТО БЫ ПОНЯТЬ КТО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЗАВЛАДЕЛ ТЕТРАДЬЮ И СТАЛ ГЛАВНЫМ ШАНТАЖИСТОМ И ПОДЕЛЬНИКОМ ОЛИГАРХОВ.
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