Флуоресцентная краска
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Флуоресцентная краска
Иногда в своем творчестве при создании рисунков и фотографий использую флуоресцентную краску (светящиеся) , получается очень классно и прикольно. И один мой хороший мой знакомый порекомендовал сайт фирмы Нокстон. где можно приобрести : http://noxton.net/ultraviolet-paint.html где представлен не плохой выбор и цена приемлемая. А вы что можете мне по советовать в данном вопросе.
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