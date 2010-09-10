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inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 152 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 Флуоресцентная краска Цитата Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:11 Иногда в своем творчестве при создании рисунков и фотографий использую флуоресцентную краску (светящиеся) , получается очень классно и прикольно. И один мой хороший мой знакомый порекомендовал сайт фирмы Нокстон. где можно приобрести : http://noxton.net/ultraviolet-paint.html где представлен не плохой выбор и цена приемлемая. А вы что можете мне по советовать в данном вопросе. Вернуться к началу

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