Сообщение Хойя » Сегодня, 09:48

Эхх.. Могу только позавидовать. У меня брат наоборот жутко серьезный человек и чувство юмора у него напрочь отсутствует. С одной стороны это может даже и хорошо, но иногда так хочется повеселиться, а он не понимает