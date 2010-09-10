День рождения
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День рождения
Привет всем! У моего брата послезавтра день рождения. А он у меня приколист такой -вечно как-нибудь да меня разыграет. Вот и хочется ему как-нибудь отомстить)) Но что можно придумать?
Re: День рождения
Ох, как я вас понимаю! У меня такой же - вечно надо мной издевается. Ну в хорошем смысле слова, конечно, издевается то. Может вам в праздничное агентство обратиться - они знают толк в розыгрышах
Re: День рождения
У праздничных агентств цены как правило запредельные за их услуги. А не хотите заказать поздравление по имени с днем рождения от Путина: https://1romantic.com/golosovye-pozdrav ... onu/putin/ ? На мой взгляд будет очень забавно, с учетом того, что разговор записывается.Не раз повод будет похихикать надо реакцией вашего брата на звонок от самого Владимира Владимировича!
Re: День рождения
Эхх.. Могу только позавидовать. У меня брат наоборот жутко серьезный человек и чувство юмора у него напрочь отсутствует. С одной стороны это может даже и хорошо, но иногда так хочется повеселиться, а он не понимает
Re: День рождения
А какой возраст брата? Одно дело разыгрывать школьника, совсем другого - взрослого мужчину
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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