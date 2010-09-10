День рождения

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

День рождения

Сообщение Raduznaya » 26 мар 2019, 09:12

Привет всем! У моего брата послезавтра день рождения. А он у меня приколист такой -вечно как-нибудь да меня разыграет. Вот и хочется ему как-нибудь отомстить)) Но что можно придумать?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: День рождения

Сообщение Пантерка » 26 мар 2019, 09:24

Ох, как я вас понимаю! У меня такой же - вечно надо мной издевается. Ну в хорошем смысле слова, конечно, издевается то. Может вам в праздничное агентство обратиться - они знают толк в розыгрышах
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: День рождения

Сообщение Holly » 26 мар 2019, 09:35

У праздничных агентств цены как правило запредельные за их услуги. А не хотите заказать поздравление по имени с днем рождения от Путина: https://1romantic.com/golosovye-pozdrav ... onu/putin/ ? На мой взгляд будет очень забавно, с учетом того, что разговор записывается.Не раз повод будет похихикать надо реакцией вашего брата на звонок от самого Владимира Владимировича!
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: День рождения

Сообщение Хойя » 26 мар 2019, 09:48

Эхх.. Могу только позавидовать. У меня брат наоборот жутко серьезный человек и чувство юмора у него напрочь отсутствует. С одной стороны это может даже и хорошо, но иногда так хочется повеселиться, а он не понимает
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: День рождения

Сообщение Maulisa » 27 мар 2019, 03:59

А какой возраст брата? Одно дело разыгрывать школьника, совсем другого - взрослого мужчину :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: День рождения

Сообщение Alekol » Сегодня, 15:17

Я конечно такого не понимаю, всякие розыграши и приколы, для меня главное выбрать родному человеку хороший подарок. Недавно мой старший брат отмечал свой 30 -ти летний юбилей, говорил что меня не поздравляйте, я праздновать не буду. А мы решили ему сюрприз устроить, только приятный, купили торт, взяли все нужное с собой. Я решил выбрать в его студию микрофон, которого брату еще пока не хватало https://www.belnovosti.by/novosti-kompanij/domashnyaya-studiya-vybiraem-mikrofon-dlya-kompyutera. Вот это было удивление у него!
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