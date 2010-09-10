Электрический педикюрный набор.
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Электрический педикюрный набор.
Девочки приветик. Не давно заскочила к подружке на минутку. А она делала себе в это время педикюр специальной машинкой для педикюра. И у нее это так ловко получалась , что я даже про себя подумала , на сколько это же удобно и выгодно. Не надо ходить по косметологическим салонам и бешеные деньги платить, когда у себя в доме , вспокойной обстановке , в любое удобное время можно сделать этот педикюр. А вы что может посоветовать. А может уже кто-то уже пользуется таким аппаратом для педикюра. Поделитесь своим мнением.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя