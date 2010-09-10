Электрический педикюрный набор.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Электрический педикюрный набор.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:02

Девочки приветик. Не давно заскочила к подружке на минутку. А она делала себе в это время педикюр специальной машинкой для педикюра. И у нее это так ловко получалась , что я даже про себя подумала , на сколько это же удобно и выгодно. Не надо ходить по косметологическим салонам и бешеные деньги платить, когда у себя в доме , вспокойной обстановке , в любое удобное время можно сделать этот педикюр. А вы что может посоветовать. А может уже кто-то уже пользуется таким аппаратом для педикюра. Поделитесь своим мнением.
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