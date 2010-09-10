Аренда недвижимости в Халкидиках
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Аренда недвижимости в Халкидиках
У меня наконец-то в следующем месяце получиться взять нормальный отпуск и махнуть со своей семьей на отдых в Грецию. Я там была уже неоднократно и каждый раз мне удаётся открыть для себя эту страну всё с лучшей стороны). Останавливаться в гостинице как-то не хочется в этот раз, по этому хочу найти нормальную фирму через которую можно будет арендовать апартаменты по приезду в Халкидики. Кто может посоветовать нормальную фирму которая их сдаёт?
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