Аренда недвижимости в Халкидиках

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Аренда недвижимости в Халкидиках

Сообщение Буцефалия » 29 минут назад

У меня наконец-то в следующем месяце получиться взять нормальный отпуск и махнуть со своей семьей на отдых в Грецию. Я там была уже неоднократно и каждый раз мне удаётся открыть для себя эту страну всё с лучшей стороны). Останавливаться в гостинице как-то не хочется в этот раз, по этому хочу найти нормальную фирму через которую можно будет арендовать апартаменты по приезду в Халкидики. Кто может посоветовать нормальную фирму которая их сдаёт?
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