Аренда недвижимости в Халкидиках
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Аренда недвижимости в Халкидиках
У меня наконец-то в следующем месяце получиться взять нормальный отпуск и махнуть со своей семьей на отдых в Грецию. Я там была уже неоднократно и каждый раз мне удаётся открыть для себя эту страну всё с лучшей стороны). Останавливаться в гостинице как-то не хочется в этот раз, по этому хочу найти нормальную фирму через которую можно будет арендовать апартаменты по приезду в Халкидики. Кто может посоветовать нормальную фирму которая их сдаёт?
Re: Аренда недвижимости в Халкидиках
Буцефалия писал(а):У меня наконец-то в следующем месяце получиться взять нормальный отпуск и махнуть со своей семьей на отдых в Грецию. Я там была уже неоднократно и каждый раз мне удаётся открыть для себя эту страну всё с лучшей стороны). Останавливаться в гостинице как-то не хочется в этот раз, по этому хочу найти нормальную фирму через которую можно будет арендовать апартаменты по приезду в Халкидики. Кто может посоветовать нормальную фирму которая их сдаёт?
Ой ну вы большие молодцы что выбрали Халкидики в качестве города). Я просто там бывала в 2016-ом году и мне там безумно понравилось. Там очень большое количество достопримечательностей, по этому вы сто процентов сможете там провести время с удовольствием. Нам кстати особо по кошельку не ударила аренда апартаментов в Халкидиках . Мы просто ездили с друзьями и платили за дом вчетвером. В целом на одного человека получалось около 100 евро за сутки. Если раскинуть мозгами то можно понять что в Москве аренда квартиры будет стоить дороже нежели аренда хорошего дома в Греции)). Так что вы сто процентов сможете хорошо отдохнуть.
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