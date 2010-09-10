Аренда недвижимости в Халкидиках

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Аренда недвижимости в Халкидиках

Сообщение Буцефалия » 26 мар 2019, 18:55

У меня наконец-то в следующем месяце получиться взять нормальный отпуск и махнуть со своей семьей на отдых в Грецию. Я там была уже неоднократно и каждый раз мне удаётся открыть для себя эту страну всё с лучшей стороны). Останавливаться в гостинице как-то не хочется в этот раз, по этому хочу найти нормальную фирму через которую можно будет арендовать апартаменты по приезду в Халкидики. Кто может посоветовать нормальную фирму которая их сдаёт?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Аренда недвижимости в Халкидиках

Сообщение Изаура » 28 мар 2019, 03:18

Буцефалия писал(а):У меня наконец-то в следующем месяце получиться взять нормальный отпуск и махнуть со своей семьей на отдых в Грецию. Я там была уже неоднократно и каждый раз мне удаётся открыть для себя эту страну всё с лучшей стороны). Останавливаться в гостинице как-то не хочется в этот раз, по этому хочу найти нормальную фирму через которую можно будет арендовать апартаменты по приезду в Халкидики. Кто может посоветовать нормальную фирму которая их сдаёт?


Ой ну вы большие молодцы что выбрали Халкидики в качестве города). Я просто там бывала в 2016-ом году и мне там безумно понравилось. Там очень большое количество достопримечательностей, по этому вы сто процентов сможете там провести время с удовольствием. Нам кстати особо по кошельку не ударила аренда апартаментов в Халкидиках . Мы просто ездили с друзьями и платили за дом вчетвером. В целом на одного человека получалось около 100 евро за сутки. Если раскинуть мозгами то можно понять что в Москве аренда квартиры будет стоить дороже нежели аренда хорошего дома в Греции)). Так что вы сто процентов сможете хорошо отдохнуть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Аренда недвижимости в Халкидиках

Сообщение inna8585v » Сегодня, 16:31

Всем приветик. Ни каких рекомендаций не собираюсь давать. Просто мой один хороший приятель в Бенидорме, на побережье Коста-Бланка приобрел в двухкомнатную квартирку по довольно смешной цене. И теперь каждое лето вместе семьей там отдыхает. На остальное время сдает в аренду , через это агенство: https://gogospain.net/prodaja-kvartir/costa-blanca-sever/benidorm/ И уже через год отбил свои деньги вложенные в квартиру.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Агентства недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей