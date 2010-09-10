Принимал Дакоксетин?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Принимал Дакоксетин?
Извините за оффтоп, но есть важный вопрос.
Подскажите, тут есть те, кто принимал уже Дапоксетин? Просто мне доктор сказал попробовать принять, может он мне и поможет улучшить свой секс с женой, т.к. последнее время проблемы начались в этом плане с ней. Хочу заказать на https://medko.com.ua/dapoxetine.html, там и цена как раз сейчас адекватная.
Только вот в чем проблема, у меня организм очень к подобным, та и вообще к разным препаратам, поэтому может быть сильная побочная реакция(доктор говорил) и я хотел бы узнать, какая побочка может быть от такого препарат и насколько серьезная она?
Подскажите, тут есть те, кто принимал уже Дапоксетин? Просто мне доктор сказал попробовать принять, может он мне и поможет улучшить свой секс с женой, т.к. последнее время проблемы начались в этом плане с ней. Хочу заказать на https://medko.com.ua/dapoxetine.html, там и цена как раз сейчас адекватная.
Только вот в чем проблема, у меня организм очень к подобным, та и вообще к разным препаратам, поэтому может быть сильная побочная реакция(доктор говорил) и я хотел бы узнать, какая побочка может быть от такого препарат и насколько серьезная она?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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