Принимал Дакоксетин?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Принимал Дакоксетин?

Сообщение staspavlov777 » 17 минут назад

Извините за оффтоп, но есть важный вопрос.
Подскажите, тут есть те, кто принимал уже Дапоксетин? Просто мне доктор сказал попробовать принять, может он мне и поможет улучшить свой секс с женой, т.к. последнее время проблемы начались в этом плане с ней. Хочу заказать на https://medko.com.ua/dapoxetine.html, там и цена как раз сейчас адекватная.
Только вот в чем проблема, у меня организм очень к подобным, та и вообще к разным препаратам, поэтому может быть сильная побочная реакция(доктор говорил) и я хотел бы узнать, какая побочка может быть от такого препарат и насколько серьезная она?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей