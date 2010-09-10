Сестра

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Сестра

Сообщение Хойя » 38 минут назад

Всем привет. Пришла за советом. Думаю, что подарить сестре на день рождения. Она ничем особо не увлекается - работа-дом. Но у нее дома очень много живых цветов, прямо как в оранжерею заходишь - может для них что-то? Что посоветуете?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Сестра

Сообщение Raduznaya » 23 минуты назад

Я тоже пыталась цветочки дома выращивать. Мужа только измучила - ходил со мной по магазинам, то землю покупали то еще что. В итоге кошка все цветы съела - на этом эксперимент закончился
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Сестра

Сообщение Пантерка » 20 минут назад

Ну смотрите. Если хотите подарить что-то связанное именно с ее увлечением цветами, то можно какую-нибудь декоративную полочку или что-то в этом роде купить. Еще можно очень красивые кашпо или цветочные горшки подобрать. Думаю, что полно интернет магазинов с хорошим выбором: https://www.lechuza.ru/ Единственное, надо учесть и продумать как это будет выглядеть рядом с ее коллекцией. В том плане, чтобы гармонично смотрелось, а не так, что все горшки белые, а один зеленый в горошек.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Сестра

Сообщение Holly » 13 минут назад

А я предпочитаю дарить деньги. Во первых, голову ломать не надо, во вторых человек в любом случае лучше знает что ему надо, и потратит эту сумму на что-то по настоящему нужное
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