Сообщение Хойя » 38 минут назад

Всем привет. Пришла за советом. Думаю, что подарить сестре на день рождения. Она ничем особо не увлекается - работа-дом. Но у нее дома очень много живых цветов, прямо как в оранжерею заходишь - может для них что-то? Что посоветуете?